Детали Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, – экс-министр

2019-06-07 20:30 180


По мнению бывшего министра энергетики, председателя "Всеукраинской энергетической ассамблеи" Ивана Плачкова, технические разночтения между Кабинетом Министров Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по поводу механизма публичных спецобязательств (ПСО) не должны стать поводом для срыва запуска нового рынка электроэнергии 1 июля. Для этого правительство должно взять под жесткий контроль и координацию реформу рынка.

"Я считаю, что правительство еще раз на уровне премьера должно провести организационное, может, не одно совещание, потому что это очень важная реформа для страны. Ее надо внедрять. Потому что мы понимаем, что не будет уже проголосован закон о переносе внедрения этого рынка. Поэтому сейчас надо сосредотачиваться и урегулировать эти вопросы", - прокомментировал Плачков замечания НКРЭКУ относительно механизма ПСО в новом рынке электроэнергии.

Позитивный результат возможен в том случае, если консультации между Кабмином и Регулятором будут проходить в оперативном режиме.

"У него (Кабмина) есть все полномочия для того, чтобы урегулировать эти возникшие проблемные вопросы. Поэтому надо с завтрашнего дня, не ожидая понедельника, проводить по два раза в день организационную, координирующую работу правительству по внедрению реформы рынка электроэнергетики", - подчеркнул он.

Напомним, 2-й этап нового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии" должен быть запущен 1 июля 2019 года. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

В среду, 5 июня, Кабмин одобрил постановление, которым возложил публичные спецобязательства (ПСО) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго". Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что благодаря этому постановлению с внедрением с 1 июля новой модели рынка электроэнергии цены не вырастут.

В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно. Такая позиция была озвучена на рабочем совещании представителей энергетической отрасли "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", посвященном запуску рынка с 1 июля 2019 года.

Сегодня, 7 июня, НКРЭКУ обнародовала свои расчеты, согласно которым, модель предложенная Кабмином нуждается в доработке.

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