Детали Зеленский взял в партию бывшего бригадира ОПГ Николая Тищенко, – источник

2019-06-08 21:26 144

 

Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии “Слуга народа” и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

“Даже не знаю - плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как “Закусенца”, а в 90-е ласково звали “Коля Оболонский”. Так вот, Коля Тищенко, в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен, купил место в Зе!Команде”, - сообщил источник.

Он также привел криминальные факты из биографии Николая Тищенко, который в 90-х годах был известен, как Коля Оболонский.

“Если вы вдруг не знаете, кто такой Коля Оболонский, то объясняю: в 1988 году зеленый еще Тищенко связался с ОПГ Савлохи. Там он взрослел в прямом и переносном смысле, дорос до бригадира. Потом, правда, Коля понял, что ОПГ ему не выгодна и с шумом ушел. Уговоры “братьев” на него не подействовали, банда осталась в прошлом, а сам Тищенко долго ходил исключительно с охраной”, - рассказал источник.

При этом он подчеркнул, что честно строить свой бизнес Тищенко так и не научился.

“Если вы думаете, что на этом Коля образумился и перестал делать темные дела, то сильно ошибаетесь. Вспомним его ресторанный бизнес - одно из самых его известных заведений, “Сейф”, построено над теплотрассой и зарегистрировано как капитальное сооружение. В 2016 году из-за прорыва теплотрассы жители дома по ул. Большая Васильковской, 29, долго сидели без горячей воды. И такой случай не единичный - в 2013 году в другом ресторане Тищенко, “Апреле”, произошел взрыв газового баллона, что изрядно испугало жителей дома, в котором он расположен. Что делал Коля, пока люди мерзли в квартирах? Он не допускал сотрудников “Киевэнерго” для проведения ремонта, ведь здание ресторана при этом придется фактически сломать”, – сообщил источник.

По его словам, сейчас мало кто помнит о том, как действовал Тищенко, потому что тот активно раскручивает другой образ.

“Получается, Коля ушел от бандитского прошлого, но человеком нормальным так и не стал. Но почему об этом мало кто помнит? Тищенко любит покупать рекламные статьи, участвовать в телешоу и создавать совершенно другой образ. Но не хотелось бы, чтобы он создавал образы в Верховной Раде. А он планирует и баллотируется по мажоритарке от партии Зеленского. На месте жителей 223-го округа, я бы подумал 223 раза. А еще хочется спросить нашего президента. Владимир Александрович, вас ничего не смущает? Член ОПГ в кресле нардепа. Это больше похоже на почерк легитимного Януковича. Может, вы не с того взяли пример?”, - задал риторический вопрос источник.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

От Зеленского требуют объяснить заявление о контроле РФ на Донбассе

2019-06-08 14:30 702

видео Пробиваете дно: Зеленский записал обращение к ВР

2019-06-08 10:00 480

У Зеленского готовятся к судебным тяжбам по поводу указа о роспуске Рады

2019-06-07 20:30 708

Зеленский уверен, что Москва потеряла контроль над сепаратистами Донбасса

2019-06-07 14:15 930

Еще новости в разделе "Детали"

Зеленский взял в партию бывшего бригадира ОПГ Николая Тищенко, – источник

2019-06-08 21:26 144

Роз’яснення НКРЕКП дозволить більш м’яко перейти до ринку електроенергії, - Олександр Трохімець

2019-06-08 16:55 288

Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, – экс-министр

2019-06-07 20:30 612

Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019

2019-06-07 18:49 708
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Зеленский взял в партию бывшего бригадира ОПГ Николая Тищенко, – источник 2019-06-08 21:26 144
Роз’яснення НКРЕКП дозволить більш м’яко перейти до ринку електроенергії, - Олександр Трохімець 2019-06-08 16:55 288
Правительство должно взять под жесткий контроль координацию введения рынка электроэнергии, – экс-министр 2019-06-07 20:30 612
Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019 2019-06-07 18:49 708

Лента

21:26 Зеленский взял в партию бывшего бригадира ОПГ Николая Тищенко, – источник
16:55 Роз’яснення НКРЕКП дозволить більш м’яко перейти до ринку електроенергії, - Олександр Трохімець
15:00 Трамп раскритиковал NASA за разговоры о полетах на Луну
14:30 От Зеленского требуют объяснить заявление о контроле РФ на Донбассе
14:00 Налоговики, которые стали инвалидами на службе, получат право на статус ветерана войны
13:30 Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского
13:00 После проверок от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции
12:30 Обновленное приложение к Соглашению об ассоциации Украины и ЕС: Коболев объяснил суть
12:00 Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь
11:30 Назван испанец, который заменит Фонсеку на посту главного тренера Шахтёра