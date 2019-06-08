Детали Зеленский взял в партию бывшего бригадира ОПГ Николая Тищенко, – источник

2019-06-08 21:26 144

Бывший член организованной преступной группировки, а сейчас известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко купил себе место в партии “Слуга народа” и собирается баллотироваться от нее на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

“Даже не знаю - плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как “Закусенца”, а в 90-е ласково звали “Коля Оболонский”. Так вот, Коля Тищенко, в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен, купил место в Зе!Команде”, - сообщил источник.

Он также привел криминальные факты из биографии Николая Тищенко, который в 90-х годах был известен, как Коля Оболонский.

“Если вы вдруг не знаете, кто такой Коля Оболонский, то объясняю: в 1988 году зеленый еще Тищенко связался с ОПГ Савлохи. Там он взрослел в прямом и переносном смысле, дорос до бригадира. Потом, правда, Коля понял, что ОПГ ему не выгодна и с шумом ушел. Уговоры “братьев” на него не подействовали, банда осталась в прошлом, а сам Тищенко долго ходил исключительно с охраной”, - рассказал источник.

При этом он подчеркнул, что честно строить свой бизнес Тищенко так и не научился.

“Если вы думаете, что на этом Коля образумился и перестал делать темные дела, то сильно ошибаетесь. Вспомним его ресторанный бизнес - одно из самых его известных заведений, “Сейф”, построено над теплотрассой и зарегистрировано как капитальное сооружение. В 2016 году из-за прорыва теплотрассы жители дома по ул. Большая Васильковской, 29, долго сидели без горячей воды. И такой случай не единичный - в 2013 году в другом ресторане Тищенко, “Апреле”, произошел взрыв газового баллона, что изрядно испугало жителей дома, в котором он расположен. Что делал Коля, пока люди мерзли в квартирах? Он не допускал сотрудников “Киевэнерго” для проведения ремонта, ведь здание ресторана при этом придется фактически сломать”, – сообщил источник.

По его словам, сейчас мало кто помнит о том, как действовал Тищенко, потому что тот активно раскручивает другой образ.

“Получается, Коля ушел от бандитского прошлого, но человеком нормальным так и не стал. Но почему об этом мало кто помнит? Тищенко любит покупать рекламные статьи, участвовать в телешоу и создавать совершенно другой образ. Но не хотелось бы, чтобы он создавал образы в Верховной Раде. А он планирует и баллотируется по мажоритарке от партии Зеленского. На месте жителей 223-го округа, я бы подумал 223 раза. А еще хочется спросить нашего президента. Владимир Александрович, вас ничего не смущает? Член ОПГ в кресле нардепа. Это больше похоже на почерк легитимного Януковича. Может, вы не с того взяли пример?”, - задал риторический вопрос источник.