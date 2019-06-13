Детали Зеленский взял в команду скандального «сигаретчика» Холодова, – источник

2019-06-13 15:28 321

В список партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского вошел «сигаретный король» Андрей Холодов, связанный со скандальным киевским бизнесменом Вадимом Столаром. Об этом сообщают наш источник, знакомый с ситуацией.

О связи Холодова с рынком столичных МАФов, в том числе – и по продаже сигарет, ранее уже писали СМИ. Холодов – 22-й номер в списке «Слуги народа». Он непубличный человек, в интернете о нем почти нет данных, кроме новости о ДТП с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской, «отмазать» которую приезжал депутат-регионал. Причем, эту публикацию удалили сразу после партийного съезда «Слуги народа».

Именно на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов.

При этом, по сообщению нашего источника, Андрей Холодов тесно связан с бизнесменом Вадимом Столаром, имеющим в Киеве крайне сомнительную репутацию. В частности, он совместно со Столаром выиграл конкурс на установку в украинской столице 500 остановок-ларьков. Также Холодов занимается контрабандой сигарет из непризнанных «ЛНР» и «ДНР».

«Как мог Зеленский, обещавший привести во власть новых, честных людей, взять в свой список такого человека, как Холодов? Неужели Столар уже и здесь расставил своих людей?» – заявил источник.

Источник: informator