Спорт Хоффенхайм – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

2024-10-02 16:05

 

Поединок состоится 3 октября в Германии.

В четверг, 3 октября, киевское "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом" в матче второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "ПреЗеро Арена" в немецком городе Зинсхайм. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В стартовом туре второго по престижности евротурнира "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), а "Хоффенхайм" сыграл вничью с датским "Митьюлландом" (1:1).

Где смотреть матч Хоффенхайм – Динамо

В Украине поединок "Хоффенхайм" – "Динамо" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Хоффенхайм" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Хоффенхайм – Динамо

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка представителя Бундеслиги. На победу немецкого клуба принимаются ставки с коэффициентом 2,04. Ничья – 3,80. Выигрыш подопечных Александра Шовковского – 3,65.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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