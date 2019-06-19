Политика В Киеве найден застреленным нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук

2019-06-19 14:13 258

В Киеве найден мертвым координатор группы Информационное сопротивление, народный депутат фракции Яценюка Народный фронт Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники .

"По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета", – говорится в сообщении.

Эту информацию уже подтвердил однопартиец Тымчука – нардеп Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку", – написал Геращенко в Twitter.

В комментарии СМИ нардеп рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер", – добавил Геращенко.

СПРАВКА:

Дмитрий Тымчук – украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса. Координатор группы Информационное сопротивление. В 2000-2012 годах находился на работе в различных структурных подразделениях Минобороны Украины. В ходе служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке (трижды), Ливане и Косово. Стал известным благодаря детальному освещению аннексии Россией Крыма, а также боевым действиям на Донбассе и российской диверсионной и военной деятельности в Украине. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 году был избран народным депутатом Украины 8-го созыва по партийному списку (№13 в списке) от Народного фронта.