Украина В прокуратуре Киева озвучили главную версию гибели Дмитрия Тымчука

2019-06-21 09:11 126

Главной версией смерти подполковника запаса, основателя группы Информационное сопротивление и депутата Дмитрия Тымчука, тело которого нашли в его доме 19 июня, следствие называет самоубийство.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, официальная версия будет объявлена после завершения всех следственных действий, в частности – после судебных экспертиз и допросов людей, которые владеют информацией о причине смерти Тымчука.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие владеет информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю не выходил из дома вообще, как и в день смерти", – рассказала Максимец.

При этом ни слова не прозвучало о записке, которую практически всегда оставляют суицидники и в которой как минимум прощаются с близкими или просят прощения. В случае с Тымчуком в такой записке, разумеется, если это действительно было самоубийство, могли быть указаны и причины его поступка и даже названы известные в стране имена тех, кто его к этому подтолкнул. 

Прокуратурой будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская, баллистическая и другие. Также следствие ожидает письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего.

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