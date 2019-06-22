Детали Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов, - Чех

2019-06-22 15:05 126



Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет. Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

"Электроэнергия будет подаваться потребителям вовремя и во всех необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынка не создает", - заявил Чех.

Советник министра также подчеркнул, что реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии, дефицита в энергосистеме не будет.

"Не будет проявлений нехватки электроэнергии, которая приведет либо к технологическим расстройствам, либо к плановым отключениям потребителей", - заверил Чех.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии", что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года. Запуск рынка электроэнергии – обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.