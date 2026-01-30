ВІЙНА В Україні Чехія постачає Україні FPV-дрони, що виготовлені за технологією з перехоплених ворожих безпілотників

2026-01-30 16:48

Чеська компанія SPARK у співпраці з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, що виготовлені з використанням технологій з перехоплених російських безпілотників. Про це повідомляє Idnes.



Новий FPV-дрон під назвою Ян Жижка використовує оптоволоконний зв’язок, завдяки чому не піддається впливу засобів радіоелектронної боротьби, а його вартість утричі нижча порівняно з аналогами.



Компанія SPARK взяла за основу російську технологію. Українські військові передали волонтерам трофейний дрон Князь Вандал Новгородський, що працював на оптоволокні. Інженери компанії детально вивчили пристрій і на його базі створили нову модель.



Переважна більшість компонентів виготовлена в Чехії - корпус із зеленого скловолокна, опори, надруковані на 3D-принтері, а також акумулятори й оптичні котушки довжиною до 25 кілометрів.



Завдяки фінансуванню громадської ініціативи Darek pro Putina компанія змогла налагодити масове виробництво дронів.