Детали Агент Кремля Сергей Коровченко с помощью Ляшко и Тимошенко пытается избраться в Раду

2019-06-24 14:24 183

Россия всячески пытается сохранить свое влияние в Украине. Одна из целей российских спецслужб - завести как можно больше своих агентов в новую Верховную Раду, чтобы в дальнейшем иметь возможность изнутри расшатывать ситуацию и дискредитировать украинский парламент. Об этом говорится в материале from.ua.

Показательная ситуация сегодня происходит в Черниговской области, где на 210 мажоритарном округе в Прилуках баллотируется известный крымский сепаратист и агент Кремля Сергей Коровченко.

В феврале 2014 года он занимал должность министра юстиции Крыма. Есть достаточно доказательств, что Сергей Коровченко активно помогал российским оккупантам юридически обставить захват полуострова.

Так, украинским спецлужбам удалось перехватить несколько телефонных переговоров двух кураторов Путина – Глазьева и Затулина, которые обсуждали захват Крыма. На записях речь идет не только об аннексии полуострова, но и о роли Сергея Коровченко в тех событиях.

Так, в разговоре от 28 февраля 2014-го, уже после захвата «зелеными человечками» здания Совмина АРК, кремлевские кураторы активно обсуждали будущий состав оккупационного «правительства» Крыма.

Глазьев: «Алло, Костя,… у них там министр юстиции Крыма, который… был у Могилева, — Коровченко Сергей Владимирович. Это их парень, они его хорошо характеризуют… Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтоб он там и остался… У меня две кандидатуры, за которые я… Коровченко…»

Однако в итоге россияне решили, что Сергей Коровченко принесет им больше пользы в Киеве.

Что интересно, многие наблюдатели отмечают тот факт, что появление Сергея Коровченко на 210 округе в Прилуках может быть напрямую связано с возвращением в Украину его бывшего шефа - известного соратника Януковича Андрея Портнова. В свое время Сергей Коровченко работал у Портнова помощником-консультантом. Сам Портнов до того как перейти на службу к Януковичу долгое время работал на Тимошенко, дважды избирался в парламент по спискам БЮТ и даже был замглавы фракции. По нашим данным, сейчас его люди в «Батькивщине» вновь набирают влияние. Именно они и лоббируют кандидатуру Сергея Коровченко.

Как иначе объяснить то, что куратор от «Батикивщины» по Черниговской области, нардеп Дубиль сегодня активно поддерживает Сергея Коровченко.

Не меньше удивления вызывает и поддержка Сергея Коровченко со стороны областного руководства Радикальной партии в лице Аверьянова.

Почему известные в стране политические силы, которые многие годы демонстрировали проукраинскую позицию, сегодня открыто поддерживают «консерву» Кремля? Вряд ли Сергей Коровченко сможет обмануть жителей Прилук, шансов попасть в Раду у него очень мало, но для «Батькивщины» и Радикальной партии связь с крымским сепаратистом и агентом российских спецслужб будет иметь далеко идущие последствия.