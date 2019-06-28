Мир Осужденному в США политтехнологу Манафорту выдвинули новые обвинения

2019-06-28 15:29 60

Осужденный за налоговое и банковское мошенничество политтехнолог президнта Трампа и бывшего непрезидента Януковича Пол Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, выдвинутым против него в штате Нью-Йорк.

Как сообщает Радио Свобода, Манафорт заявил о своей невиновности во время первого выступления в суде штата Нью-Йорк. Обвинения от государства отделены от федеральных обвинений, по которым Манафорт был осужден в 2018 году. Из-за новых обвинений у защиты Манафорта возникли вопросы о том, не нарушают ли прокуроры его право не быть осужденным дважды за одно и то же преступление.

Во время судебного процесса по делу Манафорта президент Дональд Трамп предполагал, что может рассмотреть вопрос о его помиловании. В ответ прокуроры подали государственные обвинения против Манафорта, поскольку президентское помилование касается только федеральных обвинений.

Адвокат Манафорта заявил, что намерен обжаловать новое представление прокуроров. Федеральные дела против Манафорта выросли из расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. Судья, председательствовавшая на одном из заседаний по новому делу, дала понять, что оно не имеет ничего общего с российским вмешательством в выборы, а касается попыток Манафорта "обыграть налоговую систему" на протяжении многих лет.

Напомним Манафорта ранее этапировали из Пенсильвании в тюрьму Нью-Йорка для участия в новом судебном процессе. 13 марта он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по результатам расследования Роберта Мюллера российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию.