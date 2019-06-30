Детали Зеленский лоббирует интересы МАУ Коломойского, уничтожая лоукостер SkyUp, – источник

2019-06-30 22:07 42

Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует интересы авиакомпании МАУ олигарха Игоря Коломойского и потому фактически уничтожает лоукостер SkyUp. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее Барышевский районный суд приостановил лицензию компании SkyUp на перевозку пассажиров. СМИ уже писали, что к этому может быть причастен Игорь Коломойский.

По данным нашего источника, именно влияние Владимира Зеленского заставило суд принять решение о фактически уничтожении SkyUp.

«Зеленский ни в чем не может отказать Коломойскому. Потому, как только Игорь Валерьевич решил, что SkyUp «ущемляет интересы» его компании МАУ, он только моргнул – и Зеленский через доверенных людей в АП сразу же «передал привет» Барышевскому суду. Насколько я понимаю, дело этим не ограничится – Коломойский только начал входить во вкус», – сообщил источник.

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