Утечка из штаба Саакашвили: провокация в Одессе с треском провалилась

Неудачей увенчалась очередная попытка Михаила Саакашвили увеличить свой электорат в Одессе. Так, в соцсети попал «слив» из штаба грузинского политика о намечающейся провокации якобы со стороны сторонников мэра Одессы Геннадия Труханова.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал известный украинский политолог Владимир Цибулько.
По плану Саакашвили все должно было выглядеть банально просто: нанятый человек должен был кинуть в него зеленкой. Далее его задерживают сотрудники полиции, которым он сообщает о «заказчиках», в частности, мэре Одессы.
Однако ввиду отсутствия герметичности штаба Саакашвили, произошла утечка информации.
“Одесса мама - сто рублей не деньги! Интересный инсайд из штаба Саакашвили. Там, видимо, все совсем плохо.
Итак, сегодня в солнечной Одессе великий грузинский реформатор планирует встречаться с восторженной паствой.
Но не все пойдёт гладко, ибо есть у великого завистники.
В качестве подтверждения в Михеила Николозовича полетит зелёнка. Или краска. Или что -то , порочащее облик Реформатора.
Виновник тут же будет найден и под белые руки приведён в местный райотдел. Где и произнесёт пламенную речь о том, что его «наняли «трухановцы» по личной просьбе чуть ли не самого мэра города Геннадия Труханова.
Это - первая серия уже второго сезона сериала «Выборы в Одессе». В качестве сценаристов - политтехнологи и советники Саакашвили.
Первый сезон закончился провалом грузинского политика по всем фронтам и его последующим бегством. Во втором он явно рассчитывает взять реванш - при этом используя старые методы.
А ещё, как и прежде, пренебрегая конфиденциальностью - благодаря чему мы, собственно, и узнали о сегодняшней нехитрой задумке», пишет на своей странице Цибулько.