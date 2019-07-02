Детали Утечка из штаба Саакашвили: провокация в Одессе с треском провалилась

2019-07-02 21:18 102

 

Неудачей увенчалась очередная попытка Михаила Саакашвили увеличить свой электорат в Одессе. Так, в соцсети попал «слив» из штаба грузинского политика о намечающейся провокации якобы со стороны сторонников мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал известный украинский политолог Владимир Цибулько.

По плану Саакашвили все должно было выглядеть банально просто: нанятый человек должен был кинуть в него зеленкой. Далее его задерживают сотрудники полиции, которым он сообщает о «заказчиках», в частности, мэре Одессы.
Однако ввиду отсутствия герметичности штаба Саакашвили, произошла утечка информации.

“Одесса мама - сто рублей не деньги! Интересный инсайд из штаба Саакашвили. Там, видимо, все совсем плохо.

Итак, сегодня в солнечной Одессе великий грузинский реформатор планирует встречаться с восторженной паствой.
Но не все пойдёт гладко, ибо есть у великого завистники.

В качестве подтверждения в Михеила Николозовича полетит зелёнка. Или краска. Или что -то , порочащее облик Реформатора.

Виновник тут же будет найден и под белые руки приведён в местный райотдел. Где и произнесёт пламенную речь о том, что его «наняли «трухановцы» по личной просьбе чуть ли не самого мэра города Геннадия Труханова.

Это - первая серия уже второго сезона сериала «Выборы в Одессе». В качестве сценаристов - политтехнологи и советники Саакашвили.

Первый сезон закончился провалом грузинского политика по всем фронтам и его последующим бегством. Во втором он явно рассчитывает взять реванш - при этом используя старые методы.

А ещё, как и прежде, пренебрегая конфиденциальностью - благодаря чему мы, собственно, и узнали о сегодняшней нехитрой задумке», пишет на своей странице Цибулько.

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Детали

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