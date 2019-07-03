Украина В Украине завершился весенний призыв в армию

2019-07-03 19:00 132

 

В ВСУ говорят, что военкоматы выполнили задачи по призыву на 100%, но озвученная цифра призывников ниже, чем постановил Кабмин.

В Украине завершился весенний призыв на срочную военную службу в 2019 году, призвано и направлено в войска 17 тысяч 370 человек. Об этом сообщает Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ в среду, 3 июля.

Отмечается, что в течение апреля-июня на срочную службу были призваны мужчины 1992-1999 годов рождения. Военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.

Так, в в Вооруженные силы Украины было направлено 9 000 человек, Нац гвардию - 5 152 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Госпогранслужбу - 2 618 человек.

"Процесс комплектования частей и соединений призывниками продолжался без сбоев и в соответствии с определенными планами и графиками отправки", - говорится в сообщении.

Срочники, как указано, будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны проведения операции Объединенных сил.

"Тысячи мужчин, которые пополнят армейские ряды в этот период, заступят на охрану стратегически важных объектов ВСУ", - добавили в Сухопутных войсках.

Стоит отметить, что Кабмин увеличил численность подлежащих призыву на службу в апреле-июне – до 18 тысяч 752 человек.

Ранее сообщалось, что в Херсоне повестки в военкомат вручали на проходной завода. А в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать мужчину на улице.

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