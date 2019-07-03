Детали Медведчук заслужил благодарности от Зеленского за освобождение четырех пленных, – эксперт

2019-07-03 20:45 258

 

Политический эксперт Владимир Макаровский подчеркнул, что обвинения Медведчука в том, что он вспоминает о пленных только перед выборами, надуманны, поскольку он с начала конфликта освободил более 400 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский должен поблагодарить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука за освобождение четырех украинских пленных. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Макаровский.

Он отметил, что к Медведчуку можно относиться по-разному, но нельзя не отметить тот факт, что только он ведет эффективные, результативные переговоры по освобождению украинских пленных.

"И тот факт, что именно Медведчук на прошлой неделе впервые за полтора года освободил пленных украинцев (причем, сразу четырех!) говорит о том, что он как минимум не боится брать на себя ответственность и добивается результата в столь сложных вопросах. Медведчук! Не президент Зеленский, не наш МИД – они никак не продвинулись, пальцем не пошевелили в деле освобождения украинских граждан. А именно тот самый Медведчук, которого многие считают неоднозначной фигурой", – отметил эксперт.

Макаровский подчеркнул, что обвинения Медведчука в том, что он вспоминает о пленных только перед выборами, надуманны, поскольку он с начала конфликта освободил более 400 украинцев. Эксперт также указал на то, что Зеленский воспринял новость об освобождении четырех украинцев с раздражением, которое удивило всех.

"Кстати, о Зеленском. Его раздраженная реакция на освобождение четырех украинцев удивила реально всех. Как и обвинение в адрес Медведчука, что он якобы вспоминает о пленных только перед выборами. Ведь вся страна знает, что Медведчук освободил более 400 человек начиная с 2014 года. И, по-хорошему, Зеленскому стоило бы поблагодарить Медведчука, а не публично психовать из-за него. Возникает вопрос: так кто тут более "неоднозначная фигура"?" – резюмировал Владимир Макаровский.

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