Политика Зеленский начал переговоры с МВФ о продаже земли и пересмотре тарифов

2019-07-04 17:02 108

 

Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с Международным валютным фондом о пересмотре тарифов и продаже украинской земли.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства по итогам встречи главы государства с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, который 2 июля стал исполняющим обязанности главы Фонда.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", — цитирует слова президента его пресс-служба.

На встрече президент Украины заявил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации, повышении тарифов и снятии моратория на продажу украинской земли.

"Президент пригласил делегацию МВФ посетить Киев для достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", – говорится в пресс-релизе.

Еще Зеленский отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. По мнению Зеленского, рост ВВП Украины на 2−3% в год является недостаточным, потому что общество требует большего.

21−29 мая в Украине находилась миссия МВФ. Решение о выделении второго транша в рамках программы Stand-by принято не было. Глава миссии Рон ван Роден отметил, что представители Фонда провели плодотворные дискуссии с властями Украины. По его словам, они готовы вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским

2019-07-04 15:14 699

Медведчук заслужил благодарности от Зеленского за освобождение четырех пленных, – эксперт

2019-07-03 20:45 702

Канада хорошо заработает на войне на Донбассе - будет продавать оружие и бронетехнику

2019-07-03 15:14 504

документ Курт Волкер после встречи с Зеленским сделал заявление о реформах, Росии и войне

2019-07-03 14:12 390

Еще новости в разделе "Политика"

видео Минобороны Белоруссии: Причина взрыва во время парада — «некачественные заряды из России»

2019-07-04 17:21 84

Зеленский начал переговоры с МВФ о продаже земли и пересмотре тарифов

2019-07-04 17:02 108

Украинцы заплатят за переезд офиса Зеленского 300 млн грн

2019-07-04 16:53 114

Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским

2019-07-04 15:14 699
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

видео Минобороны Белоруссии: Причина взрыва во время парада — «некачественные заряды из России» 2019-07-04 17:21 84
Зеленский начал переговоры с МВФ о продаже земли и пересмотре тарифов 2019-07-04 17:02 108
Украинцы заплатят за переезд офиса Зеленского 300 млн грн 2019-07-04 16:53 114
Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским 2019-07-04 15:14 699

Лента

скандал 17:41 Футболист сборной Украины проигнорировал Шеву и сбежал в Россию
17:32 Планировал несколько месяцев: убийца Даши дал шокирующие показания
видео 17:21 Минобороны Белоруссии: Причина взрыва во время парада — «некачественные заряды из России»
17:12 Доллар в Украине рухнул ниже психологической отметки: эксперты озвучили причины
17:06 Число украинских заробитчан в Польше выросло в пять раз
17:02 Зеленский начал переговоры с МВФ о продаже земли и пересмотре тарифов
16:57 В Минфине заявили о недовыполнении госбюджета на 7 млрд гривен
16:53 Украинцы заплатят за переезд офиса Зеленского 300 млн грн
16:45 "За снятием Шария с выборов стоит «Оппозиционная платформа – За жизнь", - источник
15:14 Климкин объяснил суть ссоры с Зеленским