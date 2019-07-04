Политика Зеленский начал переговоры с МВФ о продаже земли и пересмотре тарифов

2019-07-04 17:02 108

Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с Международным валютным фондом о пересмотре тарифов и продаже украинской земли.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства по итогам встречи главы государства с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, который 2 июля стал исполняющим обязанности главы Фонда.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", — цитирует слова президента его пресс-служба.

На встрече президент Украины заявил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации, повышении тарифов и снятии моратория на продажу украинской земли.

"Президент пригласил делегацию МВФ посетить Киев для достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", – говорится в пресс-релизе.

Еще Зеленский отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. По мнению Зеленского, рост ВВП Украины на 2−3% в год является недостаточным, потому что общество требует большего.

21−29 мая в Украине находилась миссия МВФ. Решение о выделении второго транша в рамках программы Stand-by принято не было. Глава миссии Рон ван Роден отметил, что представители Фонда провели плодотворные дискуссии с властями Украины. По его словам, они готовы вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.