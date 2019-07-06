Детали От «Слуги Народа» в Раду пытается пролезть скандальная экс-чиновница Анна Бондарь

2019-07-06 19:40 207

 

 

От партии «Слуга народа» в Верховную Раду баллотируется скандальная экс-чиновница и коррупционерка Анна Бондарь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

 

Отметим, Бондарь идет второй в списке зарегистрированных кандидатов по округу №220 в Киеве (Подол). Ее кандидатура была зарегистрирована 25 июня. Субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа».

 

Напомним, Анна Бондарь известна как человек Андрея Вавриша, «смотрящего» по Киеву от новой власти. Сам Вавриш долгое время работал замглавы Департамента архитектуры КГГА. Занимался он «хлебными» темами – схемой размещения МАФов, наружной рекламы. Известен тем, что лоббировал выдачу разрешений под застройку за вознаграждение. И при Янкуковиче, и при Порошенко по Ваврышу завели десятки уголовных дел, в основном, за требование и получение взятки от предпринимателей.

 

После его увольнения из КГГА долгое время на должности и. о. главного архитектора была как раз Анна Бондарь. И она продолжала курс Вавриша во всех смыслах. В том числе – и в получении взяток за назначение «нужных победителей» архитектурных конкурсов.

 

В частности, она запомнилась тем, что активно подписывала разрешения на строительство домов скандального Войцеховского.

 

По мнению политологов и журналистов в соцсетях и СМИ, такая неразборчивость в подборе кадров грозит партии «Слуга народа» потерей народного доверия и, как следствие, – обвалом рейтингов.

 

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