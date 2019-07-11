Экономика Актриса Тейлор Свифт заработала 185 млн долларов и заняла первую строку в Forbes

2019-07-12 17:31 216

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей - музыкантов, актеров и спортсменов. В этом году топ-100 возглавила 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт, которая за год заработала 185 млн долларов. Большую часть этой суммы ей принес тур Reputation. Ранее исполнительница вошла в топ-100 самых влиятельных людей 2019 года по версии Time.

На втором месте оказалась 21-летняя Кайли Дженнер, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и младшая сестра Ким Кардашьян. Доход Дженнер составил 170 млн долларов, большая часть которого - от продажи косметики собственной марки Kylie Cosmetics.

На третьей строчке рейтинга — рэпер Канье Уэст со 150 млн долларов.

В первую десятку вошли футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, британский певец Эд Ширан, группа Eagles, боксер Сауль Альварес.

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Экономика

Актриса Тейлор Свифт заработала 185 млн долларов и заняла первую строку в Forbes 2019-07-12 17:31 216
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