Спорт Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе наблизився до історичного рекорду Кріштіану Роналду

2026-02-04 12:30

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе реалізував 12-й пенальті в цьому сезоні. "Вершкова" команда зіграла проти Райо Вальєкано, і нападник успішно виконав пенальті на 10-й доданій до другого тайму хвилині.

Таким чином, француз продемонстрував найкращий показник за 11-метровими серед футболістів Ла Ліги з часів Кріштіану Роналду, який забив 13 голів з пенальті в сезоні 2014/15.

Цей гол став 37-м для Кіліана в сезоні 2025/26 за Реал. Тепер у Мбаппе 41 (37+4) результативна дія за 30 матчів сезону у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Мбаппе офіційно обійшов легендарного Роналдо за кількістю голів у кар'єрі, досягнувши позначки в 415 м'ячів.