Спорт Капітан МЮ Бруну Фернандеш відхилив пропозицію Кріштіану Роналду про перехід до Аль-Насра

2025-08-04 12:35

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відхилив пропозицію про перехід від саудівського Аль-Насра.

Спроби Кріштіану Роналду та знайомого португальця тренера Жорже Жезуша переконати його приєднатися до їхньої команди не увінчалися успіхом.

30-річний хавбек МЮ не планує продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії і наразі жодні переговори про його трансфер не ведуться, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Португалець зараз зосереджений на виступах за манкуніанців, раніше також відмовив іншому саудівському клубу Аль-Хілялю.