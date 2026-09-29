Спорт Аль-Наср завдяки Кріштіану Роналду повторив світовий рекорд, який тримався з 1939 року

2026-09-29 10:33

Саудівський Аль-Наср за участю Кріштіану Роналду повторив світовий рекорд за кількістю матчів поспіль у національному чемпіонаті, в яких команда забивала щонайменше один гол.

Клуб на власному полі приймав Абху в рамках шостого туру Ліги Рошн. На 22-й хвилині Роналду відкрив рахунок у зустрічі, головою замкнувши подачу з кутового у виконанні Анджело.

Як зазначає Goal, цей гол став історичним для Аль-Насра. Команда забила щонайменше один м’яч у 93-му матчі чемпіонату поспіль.

Таким чином, Аль-Наср повторив світове досягнення, яке з 1939 року належало аргентинському Рівер Плейту. У період із 1936-го до 1939 року аргентинці забивали в 93 матчах національного чемпіонату поспіль.

Результативна серія Аль-Насра розпочалася ще 8 грудня 2023 року в поєдинку проти Аль-Ріяда. Тоді команда Роналду здобула перемогу з рахунком 4:1.

Тепер саудівський клуб отримав шанс одноосібно встановити новий світовий рекорд. Для цього Аль-Насру достатньо забити хоча б один гол у наступному матчі чемпіонату.