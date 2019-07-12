Экономика Хакеры выкрали со счетов онлайн-биржи 32 млн долларов в криптовалюте

2019-07-12 21:36 216

Хакеры сумели похитить около порядка $32 млн в криптовалюте со счетов японской онлайн-биржи Bitpoint Japan. 

"Ночью с 11 на 12 июля в системе торговли виртуальной валютой произошла ошибка перевода средств. Проведенное расследование показало, что в результате мошеннических действий произошел незаконный вывод криптовалюты. Общая сумма украденных активов составляет 3,5 млрд иен, из которых 2,5 млрд ($23 млн) – это средства клиентов", – сообщили в компании.

Представители Bitpoint Japan принесли извинения за возникшую ситуацию и пообещали в кратчайшие сроки с ней разобраться. В настоящее время на бирже приостановлены все операции.

Отмечается, что это не первый подобный взлом в Японии за последнее время. В прошлом году японская онлайн-биржа Tech Bureau потеряла порядка 6,7 млрд иен ($60 млн) в криптовалюте. Самая крупная кража произошла в Японии в начале 2018 года. Тогда хакеры вывели со счетов торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около $534 млн).

Напомнимдва емсяца назад одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance подверглась атаке хакеров и лишилась более $40 млн.

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Хакеры выкрали со счетов онлайн-биржи 32 млн долларов в криптовалюте 2019-07-12 21:36 216
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