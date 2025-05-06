Курьезы Дональд Трамп заявил, что не получает финансовую выгоду от своего мемкойна $TRUMP

2025-05-06 13:35

Президент США Дональд Трамп опроверг, что получает финансовую выгоду от мемкойна $TRUMP - официальной криптовалюты, запущенной за несколько дней до его инаугурации, сообщает Coindesk 

Всего за два дня токен принес его создателям 900 тысяч долларов комиссионных. Большинство токенов (80%) контролируют кошельки, принадлежащие CIC Digital LLC (которая управляла коллекцией NFT Трампа) и Fight Fight Fight LLC, совладельцем которой является CIC Digital.

"Я ничего на этом не зарабатываю... Если я владею акциями, рынок растет, и я хорошо работаю, то, наверное, я получаю прибыль", - сказал Трамп, отметив, что не следит за курсом токена, а любой доход назвал случайным.

В настоящее время токен $TRUMP торгуется на уровне около 11,20 долларов, что ниже рекордных 44,19 долларов, однако за последний месяц его цена выросла на 20%.

 

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