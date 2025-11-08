Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin уперше з 2018 року закрила місяць у мінусі

На початку місяця ціна біткоїну (BTC) опустилася до 107 000 доларів. Криптовалюта завершила жовтень з падінням. Про це свідчать останні дані торгів.
Ціна біткоїну поки підтверджує загальне падіння, оскільки побоювання щодо охолодження у економчних відносинах між США та Китаєм стримують інтерес до найбільшої криптовалюти світу.
Біткоїн знизився у ціні 3 листопада до 107 000 доларів (на 2,4%). Криптовалюта залишається у пасивному становищі.
У жовтні біткоїн втратив близько 5%, що стало для цієї віртуальної валюти, першим падінням у "оптимістичний" місяць із 2018 року. Упродовж жовтня ціна біткоїна кілька разів різко знижувалася.
За всю історію Bitcoin це лише третій "червоний" місяць - попередні падіння були зафіксовані у 2014 та 2018 роках.