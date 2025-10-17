Світ Дональд Трамп виявився одним із найбільших інвесторів у криптовалюту у світі

2025-10-17 14:39

Президент США Дональд Трамп володіє Bitcoin на суму приблизно на $870 мільйонів. Це робить його одним із найбільших інвесторів у криптовалюту у світі, передає Forbes.

Зазначається, що Дональд Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свої частки в компаніях Truth Social та Trump Media and Technology Group. На початку 2025 року Trump Media перейшла на Bitcoin, а у травні залучила $2,3 млрд, взявши на себе значні борги. У липні компанія купила Bitcoin на $2 млрд. Хоча продаж акцій зменшив частку Трампа з 52% до 31%, зростання вартості Bitcoin на 6% забезпечило йому приблизно $870 млн у криптовалюті.

У лютому 2025 року компанія World Liberty Financial, де Трамп має велику частку, оголосила про створення стратегічного резерву токенів, що покликаний підтримувати Bitcoin, Ethereum та інші. Трохи пізніше, у червні, Trump Media та Technology Grup подали заявку про запуск біржового фонду.

Крім того, Трамп випустив власний мемкоїн - $TRUMP, який, проте, швидко втратив більшу частину своєї вартості. Попри це, статки президента США влітку 2025 року зросли на $620 мільйонів.

Як відомо, у світі лише кілька мільярдерів володіють більшою кількістю Bitcoin. Брати Вінклвосси можуть мати понад $8 млрд, якщо не продавали монети за останні роки. Майкл Сейлор володіє близько $5 млрд. Інвестор Тім Дрейпер, який у 2014 році придбав монети, вилучені у Silk Road, має Bitcoin на приблизно $3,6 млрд. Ще один інвестор, Метью Розак, володіє криптовалютою на близько $1 млрд.

Нагадаємо, ціна біткоїну (BTC) 5 жовтня оновила рекорд і зросла майже на 2,7% - до 125 245 доларів.