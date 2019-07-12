Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Зеленский хочет на 10 лет люстрировать всех людей Порошенко - в Раду подан спорный законопроект

2019-07-12 11:42 198

Новый президентский проект изменений в закон о люстрации распространяет десятилетний запрет занимать госдолжности экс-президенту, спикеру Верховной Рады, секретарю СНБО,  главам НБУ, АМКУ, ФГИУ, судьям, руководству Генштаба и т.п. Это предусмотрено законопроектом № 10444, который уже внесен в Раду.  Проект распространяет люстрацию в том числе на выборные должности.

В частности, предлагается люстрировать на 10 лет лиц, которые с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года занимали такие должности и не были уволены по собственному желанию:

  • президент, спикер ВРУ и заместители, премьер-министр, первый вице-премьер, вице-премьер;
  • министр, руководитель центрального органа исполнительной власти вне правительством;
  • руководители НБУ, АМКУ, ФГИУ, Госкомтелерадио и их заместители,
  • председателя и/или члена национальной комиссии, осуществляющей в соответствии государственное регулирование естественных монополий, государственное регулирование в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг;
  • генпрокурор, глава СБУ, глава внешней разведки, начальника управления госохраны, руководителя ДФС, налоговой милиции, ГосЧС и заместители;
  • секретарь СНБО и заместители,
  • глава АП, руководитель Госуправления делами, руководитель секретариата Кабмина, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики заместители;
  • члены Высшего совета юстиции, члены Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда Украины, председателя Верховного Суда), члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя Государственной судебной администрации Украины, заместители;
  • руководство, заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального органа (аппарата) ГПУ, СБУ, внешней разведки, МВД, ДФС, налоговой милиции;
  • руководитель, заместителя руководителя территориального органа прокуратуры Украины, СБУ, внешней разведки, МВД, ДФС, налоговой милиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе;
  • начальник Генштаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
  • руководители государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управления корпоративными правами в отношении которых передано Государственному концерна "Укроборонпром", а также государственных предприятий, обществ, принадлежащих к сфере управления субъекта предоставления административных услуг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает расширение действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

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