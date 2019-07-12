Детали Зеленскому не нужен мир, потому он мешает поиску взаимопонимания и налаживанию диалога, – эксперт

2019-07-12 19:52 99

Президент Украины Владимир Зеленский препятствует диалогу и поиску взаимопонимания, необходимым для установления мира. Такое мнение высказал политический эксперт Глеб Ляшенко в социальной сети Facebook.

«Несмотря на неожиданный и даже сенсационный телефонный звонок (президенту России Владимиру Путину, – ред.), почти все последние события говорят о том, что президент Зеленский препятствует диалогу и поиску взаимопонимания, которые нужны для установления мира в Украине. Что сделал Зеленский, когда Медведчук освободил пленных? Вместе со своей PR-обслугой обвинил того во всех грехах, приравнял помощь Медведчука пленным чуть ли не к госизмене», – написал Ляшенко.

По его словам, власть в стране во главе с Зеленским не делает шагов по установлению мира.

«Интересно, кто на самом деле предатель интересов Украины – Медведчук и Бойко, которые ездят в Россию и договариваются о снижении цен на газ и освобождении пленных, или Зеленский, который пассивно сидит в кабинете и ездит только покрасоваться перед европейскими политиками или попозировать в каске на передовой? Всё это мы уже видели при Порошенко – результат нулевой. И Зеленский теперь идёт тем же путем, точь-в-точь», - продолжает эксперт.

Политический эксперт считает, что телемост между Украиной и Россией не самой плохой идеей.

«Что делает Зеленский, когда украинский и российский телеканалы договариваются о телемосте? Телемосте между простыми людьми, не политиками, в целях найти взаимопонимание, точки соприкосновения, возродить диалог. Зеленский потакает радикалам, которые угрожают журналистам и посягают на свободу СМИ. Зеленский не пытается договориться о том, чтобы переговоры с Россией велись хоть в каком-то формате, не стремится вести диалог, а просто подстёгивает агрессивных людей к проявлению еще большей агрессии», – отметил политолог.

Он высказал уверенность, что на самом деле Зеленскому не нужен мир в Украине.

«Действия нашего президента говорят лишь о том, что Зеленскому мир нужен примерно так же, как его предшественнику Порошенко. А телефонный звонок за 10 дней до выборов – красивый пиар на усладу электорату», – заключил Глеб Ляшенко.

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