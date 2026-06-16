Економіка Світові ціни на нафту миттєво впали після повідоблень про швидке підписання мирної угоди між США та Іраном

2026-06-16 08:25

Світові ціни на нафту впали на понад 4 долари на новинах про перспективи підписання мирної угоди між США та Іраном. Про це свідчать дні торгів в понеділок, 15 червня.

Так, ціна серпневих ф'ючерсів на сорт нафти Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 11:15 за Києвом становить $83,23 за барель, що на $4,10 (4,69%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $3,05 (3,37%) до $87,33 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні на цей час на $4,45 (5,24%) до $80,43 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $2,83 (3,23%) до $84,88 за барель.

Як Brent, так і WTI у понеділок подешевшали до мінімумів із 10 березня.

"Премія за геополітичні ризики, яка була закладена в ціну на сиру нафту, тепер досить агресивно знижується, оскільки трейдери враховують перспективу відновлення потоків нафти", – сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер в коментарі для Reuters.

Інвестори також обережно стежать за тим, як швидко близькосхідні виробники можуть відновити видобуток та експорт нафти після збитків, завданих війною, і чи зайдуть до регіону нові судна.

"Хоча ці невизначеності свідчать про ризики зростання нашого прогнозу щодо ф’ючерсів на нафту Brent, які досягнуть ціни 80 доларів за барель до кінця року, варто зазначити, що потоки нафти через Ормузьку протоку мають досягти лише 60-70% від довоєнного рівня, щоб повернути ринки нафти до довоєнних очікувань щодо надлишку пропозиції", – йдеться у записці Вівека Дхара, стратега з сировинних товарів Commonwealth Bank of Australia.

Напередодні стало відомо, США та Іран досягли мирної угоди. Її підписання планується 19 червня у Швейцарії. Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф.