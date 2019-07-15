Детали Избирательный скандал в Одессе: кандидат от Зе по Приморскому району оказался техническим кандидатом нардепа Кивалова

2019-07-15 13:21 276

В СМИ появилась информация, что кандидат от Зе по Приморскому району Алексей Леонов оказался техническим кандидатом бессменного народного депутата по этому району - Сергея Кивалова.

Оказывается, задолго до избирательной кампании Леонов создал общественную организацию, которую позиционировал как неполитическую «Я одессит - мне не все равно».

Спонсором этой организации оказался Сергей Кивалов. Немногочисленные акции, которые проводила эта организация, проходили при поддержке нардепа и участии студентов двух университетов, которые он возглавляет. Более того на территории Национального университета «Одесская Юридическая Академия» проводился ряд мероприятий, и Алексей Леонов был даже награждён медалью из рук Президента НУ «ОЮА» и МГУ.

Также неоднократно посещал концерты в Горсаду, которые проходят при поддержке нардепа.

Алексей Леонов неоднократно пиариться на телеканалах и сайтах, которые связывают с народным депутатом.

Видимо Сергей Кивалов изначально договорился, чтобы по району, в котором он баллотируется поставили заведомо слабого и никому неизвестного кандидата.

Так кандидат от «Слуги народа» не имеет высшего образования, работал поваром, а последнее время работал директором сети ресторанов. А его штаб возглавил экс-регионал Иван Марзак, который, судя по всему, ведет своего протеже к сознательному провалу.

Такой заведомо слабый кандидат, конечно вряд ли может составить реальную конкуренцию народному депутату, который имеет колоссальный рейтинг доверия и поддержку всего района.

Интересно почему руководство партии «Слуга народа» не обратило на это внимание и дало возможность пройти такому кандидату остаётся под вопросом. А он спокойно продолжает сливать свою избирательную кампанию

Источник: vedomosti.od.ua

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