Детали Ученые назвали продукт, который препятствует развитию рака и диабета

2019-07-16 17:00 231

 

Пейте, дети молоко, будете здоровы! И оказывается, что не это не только присказка, ведь молоко может спасти нас от рака и диабета.

Умеренное потребление молока и его производных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда заболеваний. Об этом идет речь в исследовании испанских ученых.

Сообщается, что специалисты провели метаанализ 14 работ, посвященных профилактическим свойствам молока и основанных на данных, которые были получены по итогам рандомизированных контролируемых испытаний, а также других обзорных и метаисследований.

При этом было выяснено, что потребление нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Вместе с тем исследование показало, что молоко не защищает от остеопоротических переломов или переломов бедра, однако укрепляет позвонки.

В то же время главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в комментарии отметил, что хотя молоко очень полезно и служит источником полноценного белка, кальция и ряда биологически активных соединений, роль этого продукта в предотвращении развития рака или диабета научно не подтверждена.

Ранее мы сообщали о том, что отпуск продлевает жизнь человека и снижает риск болезней сердца.

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