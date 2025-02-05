Администрация Трампа обнародовала список растрат и злоупотреблений в USAID

Администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала список растрат и злоупотреблений в Агентстве США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.
"На протяжении не одного десятилетия Агентство США по международному развитию (USAID) оставалось неподотчетным американским налогоплательщикам, в то самое время выделяя практически без какого-либо надзора огромные суммы денег на бессмысленные - а во многих случаях и злонамеренные - проекты, пришедшие по душе закостенелым бюрократам", - заявили в Белом доме.
В списке злоупотреблений в USAID указаны следующие расходы:
"При президентстве Трампа расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям будет дан немедленный бой", - подчеркнули в Белом доме.
Напомним, администрация президента США отправила в вынужденный отпуск около сотни сотрудников USAID и изучает возможность реорганизации этой структуры.