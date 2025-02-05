Мир Администрация Трампа обнародовала список растрат и злоупотреблений в USAID

2025-02-05 09:35

Администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала список растрат и злоупотреблений в Агентстве США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

"На протяжении не одного десятилетия Агентство США по международному развитию (USAID) оставалось неподотчетным американским налогоплательщикам, в то самое время выделяя практически без какого-либо надзора огромные суммы денег на бессмысленные - а во многих случаях и злонамеренные - проекты, пришедшие по душе закостенелым бюрократам", - заявили в Белом доме.

В списке злоупотреблений в USAID указаны следующие расходы:

  • 2,5 млн долларов на электрические автомобили во Вьетнаме;
  • 1,5 млн долларов на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии;
  • 6 млн долларов на финансирование туризма в Египте;
  • сотни тысяч сухих пайков, ушедших связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии;
  • сотни миллионов долларов на финансирование оросительных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для поддержания беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане, что приносит пользу Талибану;
  • 2 млн долларов на смену полу и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале;
  • 47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии;
  • 32 тысячи долларов на "трансгендерный комикс" в Перу;
  • 70 тысяч долларов на постановку "мюзикла DEI" в Ирландии.


"При президентстве Трампа расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям будет дан немедленный бой", - подчеркнули в Белом доме.

Напомним, администрация президента США отправила в вынужденный отпуск около сотни сотрудников USAID и изучает возможность реорганизации этой структуры.

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