Мир Администрация Трампа обнародовала список растрат и злоупотреблений в USAID

2025-02-05 09:35

Администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала список растрат и злоупотреблений в Агентстве США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

"На протяжении не одного десятилетия Агентство США по международному развитию (USAID) оставалось неподотчетным американским налогоплательщикам, в то самое время выделяя практически без какого-либо надзора огромные суммы денег на бессмысленные - а во многих случаях и злонамеренные - проекты, пришедшие по душе закостенелым бюрократам", - заявили в Белом доме.



В списке злоупотреблений в USAID указаны следующие расходы:





2,5 млн долларов на электрические автомобили во Вьетнаме;

1,5 млн долларов на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии;

6 млн долларов на финансирование туризма в Египте;

сотни тысяч сухих пайков, ушедших связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии;

сотни миллионов долларов на финансирование оросительных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для поддержания беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане, что приносит пользу Талибану;

2 млн долларов на смену полу и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале;

47 тысяч долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии;

32 тысячи долларов на "трансгендерный комикс" в Перу;

70 тысяч долларов на постановку "мюзикла DEI" в Ирландии.



"При президентстве Трампа расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям будет дан немедленный бой", - подчеркнули в Белом доме.



Напомним, администрация президента США отправила в вынужденный отпуск около сотни сотрудников USAID и изучает возможность реорганизации этой структуры.