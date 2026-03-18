Економіка Потужності українських виробників продуктів значно перевищують рівень внутрішнього споживання

2026-03-18 16:46

В Україні виробляється достатньо продуктів харчування, ситуація контрольована. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами зустрічі із представниками асоціацій виробників продуктів харчування.

За її словами, потужності виробників перевищують внутрішнє споживання.

Вона також доручила ДСНС невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у випадку раптових відключень. Додатково буде посилена координація з виробниками продуктів харчування для формування оперативних резервів на випадок потреби розгортання в регіонах пунктів харчування.

Міністерство енергетики і НКРЕКП мають невідкладно забезпечити приєднання та запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені. Уряд для цього ухвалив всі необхідні рішення.