ВІЙНА В Україні Як швидко повернути ясність розуму та відновити сили пістя безсонної ночі постійних тривог

2025-10-07 08:24

Безсонна від постійних повітряних тривог ніч здатна вибити з колії навіть найенергійніших. Зранку здається, що думки сповільнились, а тіло працює на "автопілоті".

Щоб швидше повернути ясність розуму та відновити сили, варто додати до раціону кілька простих, але потужних продуктів. Вони допоможуть зняти втому, підбадьорити мозок і повернути енергію без додаткової кави.

Збалансованим раціоном із потрібних продуктів поділилась нутриціолог Юлія Шевчук. Гортайте галерею.

Зберігайте перелік продуктів, які допоможуть відновитись, щоб знати, що їсти у такі дні.

subscriber subscriber

Еще по теме

США видят ряд продуктивных шагов в Плане победы Зеленского, - Госдеп

2024-10-03 22:15

Офіційний застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку

2024-03-01 08:26

Чому при зльоті ворожих літаків МіГ оголошують тривогу по країні

2023-05-09 14:32

Зеленский заявил о "продуктивных переговорах" с Шольцем о санкциях и вступлении в ЕС

2022-05-17 20:00

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Рашисти атакували енергетичні об'єкти Чернігівщини - без світла залишились понад 61 тис домогосподарств

2025-10-07 14:45

Як швидко повернути ясність розуму та відновити сили пістя безсонної ночі постійних тривог

2025-10-07 08:24

В ТЦК Одеси прокоментували черговий інцидент з блокуванням автівки

2025-10-06 14:39

Недільний ракетно-роновий удар по Львівщині став наймасованішим за весь час повномасштабної війни

2025-10-06 13:32
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Рашисти атакували енергетичні об'єкти Чернігівщини - без світла залишились понад 61 тис домогосподарств 2025-10-07 14:45
Як швидко повернути ясність розуму та відновити сили пістя безсонної ночі постійних тривог 2025-10-07 08:24
В ТЦК Одеси прокоментували черговий інцидент з блокуванням автівки 2025-10-06 14:39
Недільний ракетно-роновий удар по Львівщині став наймасованішим за весь час повномасштабної війни 2025-10-06 13:32