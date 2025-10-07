ВІЙНА В Україні Як швидко повернути ясність розуму та відновити сили пістя безсонної ночі постійних тривог

2025-10-07 08:24

Безсонна від постійних повітряних тривог ніч здатна вибити з колії навіть найенергійніших. Зранку здається, що думки сповільнились, а тіло працює на "автопілоті".

Щоб швидше повернути ясність розуму та відновити сили, варто додати до раціону кілька простих, але потужних продуктів. Вони допоможуть зняти втому, підбадьорити мозок і повернути енергію без додаткової кави.

Збалансованим раціоном із потрібних продуктів поділилась нутриціолог Юлія Шевчук. Гортайте галерею.

Зберігайте перелік продуктів, які допоможуть відновитись, щоб знати, що їсти у такі дні.