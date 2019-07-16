Детали Відкрите тренування збірної України з гольфу!

2019-07-16 16:42 141

Шановні представники ЗМІ!

Всеукраїнська Федерація гольфу запрошує вас на відкрите тренування національної збірної України з гольфу, яка з 31 липня по 3 серпня в Литві візьме участь в Командному чемпіонаті Європи.

Наш захід відбудеться у середу, 17 липня о 17:30 в H golf club за адресою: Новообухівська траса, с. Лісники, вул. Вишнева (Чапаєва), 36. Під час якого ви зможете поспілкуватися з керівництвом Всеукраїнської Федерації гольфу та провідними спортсменами з нашого виду спорту, який з 2016 року входить до програми Літніх Олімпійських ігор. Окрім цього ви станете свідками тренування членів національної збірної, а також самі зможете взяти участь в майстер-класі та турнірі з гольфу серед журналістів – з призами та кавою-брейк після завершення заходу.

Для всіх бажаючих представників ЗМІ буде організовано трансфер від метро Видубичі. Для запису на трансфер та акредитації на відкрите тренування збірної України з гольфу прохання звертатися за телефоном +38 098 664 04 60.

Реєстрація відкрита до 18:00, вівторок 16 липня 2019 року.

Офіційний сайт ВФГ: https://www.ukrgolf.org/

Сторінка в фейсбук: Всеукраїнська федерація гольфу/Ukrainian Golf Federation