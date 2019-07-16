Детали Они там все веселые: Кандидата в депутаты от «Слуги народа» заподозрили в продаже наркотиков

2019-07-16 18:30 396

 

В Луганской области по 107 избирательному округу от партии «Слуга народа» в Верховную Раду Украины баллотируется Александр Сорокин. Что известно о кандидате и зачем он президентской партии?

Сорокин поменял несколько политических покровителей. Изначально был членом БПП и считался приближенным к народному депутату Виталию Курило. После президентских выборов «переобулся» и стал членом «Слуги народа».

По данным СМИ, в 2017 году Сорокин участвовал в конкурсном отборе главы Вышгородской райадминистрации Киевской области. Однако по результатам тестирования получил ноль баллов и не был допущен к следующему этапу конкурса. Спустя год участвовал в конкурсе на должность главврача Киевской городской клинической больницы №7. Его заявка была отклонена из-за самой низкой второй врачебной категории.

На этом попытки Сорокина устроиться в столице закончились. В Северодонецке он решил претендовать на должность советника городского головы, а затем — начальника отдела охраны здоровья горсовета. Сейчас кандидат возглавляет коммунальное предприятие «ЛО «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ».

В определенных кругах на Донбассе Сорокин известен по прозвищу «Шут». По неподтвержденной информации, ему принадлежит теневой бизнес, связанный с оборотом наркотических средств. Являясь медицинским работником и периодически занимая руководящие должности, Сорокин нашел себе «дополнительный» источник заработка. Его связь с подпольным рынком наркотических препаратов также могла способствовать его назначению на должности руководителя здравоохранения города и директора «ФАРМАЦИЯ-ПИВНИЧ», которая имеет разветвленную сеть аптек по всей области.

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