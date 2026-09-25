Світ Букерівська премія 2026: оголошено фінальний список претендентів

2026-09-25 12:29

Букерівська премія представила короткий список кандидатів, до якого традиційно увійшли 6 романів, повідомили на сайті організації.

Серед претендентів – двоє колишніх лауреатів премії Марлон Джеймс і Дуглас Стюарт, а також триразова номінантка Елізабет Страут. Переможця оголосять 9 листопада в Лондоні.

Короткий список представлений авторами з чотирьох країн: Англії, Шотландії, Ямайки та США. Організатори зазначають, що цьогорічні книги охоплюють широкий спектр жанрів – від антиутопій і сатир до історичного роману та сучасного реалізму. Теми включають родину, ідентичність, сором, кохання, самотність, виживання та досвід у світі, що постійно змінюється.

Найстаршим можливим переможцем премії може стати 81-річний М. Джон Гаррісон. Якщо він виграє, то перевершить нинішній віковий рекорд Маргарет Етвуд, яка у 79 років спільно перемогла у 2019 році. Гаррісон раніше був членом журі Букерівської премії у 2022 році.

Цього року журі очолила Мері Берд, дослідниця античності, письменниця і телеведуча. Разом з нею до складу увійшли: Реймонд Антробус, поет, письменник і педагог, Джарвіс Кокер, музикант, письменник і телеведучий, Ребекка Лью, журналістка, редакторка та критикиня, Патрісія Локвуд, письменниця, поетеса та есеїстка.

"Ці романи варіюються від веселих до таких, що викликають дискомфорт, від страхітливо дивних до тривожно буденних, від надзвичайно шокуючих до інтригуюче стриманих. У них ми зустрічаємо персонажів із різних країн і різних століть, створених авторами, між якими лежить 40 років, – як нових талантів, так і улюблених класиків", – розповіла Мері Берд.

Сюжети також охоплюють дуже різноманітних героїв: збирача мушель на узбережжі Кента, безробітного актора, який бере участь у дивному психологічному експерименті, монарха середньовічного двору, чоловіка, який повертається до деспотичного батька на Зовнішніх Гебридах, учителя із прихованою таємницею та чоловіка, який пережив гомофобний напад на Ямайці у 1980-х і прагне помсти.

Короткий список Букерівської премії 2026 року:

М. Джон Гаррісон– The End of Everything

Марлон Джеймс– The Disappearers

Люк Кеннард– Black Bag

Ребекка Перрі– May We Feed the King

Елізабет Страут– The Things We Never Say

Дуглас Стюарт– John of John

Лавреат або лавреатка отримає 50 000 фунтів стерлінгів, а всі автори, чиї книги потраплять до короткого списку, – по 2500 фунтів стерлінгів.

Подавати заявку на премію можуть письменники будь-якої національності. Їхні художні твори мають бути опубліковані у Великій Британії та/або Ірландії. Цього року журі обирало твори, які були опубліковані від 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

Букерівська премія (The Booker Prize) вже понад 55 років відзначає авторів світового рівня, формуючи літературний канон ХХ і ХХІ століть. Це одна з найпрестижніших літературних нагород.