Політика Стали відомі чотири основні кандидатури на посаду прем'єр-міністра України

2026-07-13 14:37

На цьому пленарному тижні ймовірно відбудеться звільнення Премʼєра. Це означає що весь уряд йде у відставку і стає «виконуючим обовʼязки».

Замість Юлії Свириденко, яка може стати новим послом України у США, роботу прем'єра буде тимчасово виконувати Денис Шмигаль, як перший віцепремʼєр.

Далі буде подано та затверджено кандидатури Премʼєрів. Склад нового Уряду подає новий Премʼєр після призначення.

Наразі вже відомі кандидатури можливих прем'єр-міністрів України: