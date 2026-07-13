Стали відомі чотири основні кандидатури на посаду прем'єр-міністра України
2026-07-13 14:37
На цьому пленарному тижні ймовірно відбудеться звільнення Премʼєра. Це означає що весь уряд йде у відставку і стає «виконуючим обовʼязки».
Замість Юлії Свириденко, яка може стати новим послом України у США, роботу прем'єра буде тимчасово виконувати Денис Шмигаль, як перший віцепремʼєр.
Далі буде подано та затверджено кандидатури Премʼєрів. Склад нового Уряду подає новий Премʼєр після призначення.
Наразі вже відомі кандидатури можливих прем'єр-міністрів України:
- Розглядається варіант повернення на посаду Дениса Шмигаля, який займав її до 17 липня 2025 року, а наразі є міністром енергетики.
- Другим кандидатом на посаду називають Михайла Федорова, який лише на початку року очолив Міністерство оборони.
- Також повідомляється, що прем'єр-міністром може стати Ігор Терехов, який наразі є мером Харкова.
- Четвертою кандидатурою називають Сергія Корецького чинний голова правління НАК «Нафтогаз України».