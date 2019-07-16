Детали Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в страну, – эксперт

2019-07-16 20:40 399

 

 

Президент Украины Владимир Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. На этом акцентировал внимание политолог Глеб Ляшенко в своей публикации на Facebook.

«Владимир Зеленский блестяще говорит заученный текст. Но беда в том, что это – единственное, что он умеет делать блестяще. К большому несчастью всей страны, президент Зеленский понятия не имеет, как остановить войну и вернуть мир в Украину. А это для людей – проблема первой важности. Создаётся стойкое впечатление, что весь максимум Зеленский выдавил из себя во время памятных видеообращений к Порошенко накануне президентских выборов. Наверное, и сейчас Зеленскому хотелось бы записать видеообращение к Путину и поставить твёрдый ультиматум? Быть может, он это и сделает через пару дней. Но, боюсь, это просто рассмешит Путина», – предположил эксперт.

Он отметил, что на фоне других политиков, пытающихся решить проблему мира, Владимир Зеленский выглядит беспомощным.

«Пока одни политики делают вид, что настроены на мирные переговоры, а другие этими переговорами реально занимаются, Зеленский лишь бессильно разводит руками, отправляясь то в серую зону Донбасса, то в Европу, бесконечно красуясь перед камерами. Толку от этих телодвижений – ноль. У Зеленского нет опыта, нет дипломатической грамотности, нет мотивации для установления мира. А ещё нет реального влияния и сколь-нибудь значимого авторитета, чтобы заручиться поддержкой западных партнёров», – подчеркнул политолог.

По его убеждению, с момента инаугурации Зеленского в Украине ничего не изменилось в лучшую сторону.

«Мира нет. Понимания, когда он наступит, тоже нет. Хорошо, что удалось вернуть несколько пленных, но произошло это не благодаря президенту, а вопреки воле Зеленского. Какой можно сделать вывод? Зеленский не только не знает, как остановить войну, но и не желает узнать и что-либо кардинально поменять. Плывёт по течению и даже не задумывается, какой будет Украина завтра», – резюмировал Глеб Ляшенко.

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