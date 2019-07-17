Детали "Мусорный "депутат Юрий Бублик показал избирателю дырку от бублика и снова идёт в нардепы

2019-07-17 10:50 108

Один из самых безответственных депутатов Верховной рады и, замешанный в коррупционные скандалы Юрий Бублик снова идёт в депутаты.

ПАРЛАМЕНТ КАК БИЗНЕС ДЛЯ БУБЛИКА

Мандат депутата стал для Юрия Бублика новым бизнесом. Публике он известен тем, что перекатывался из одной фракции в другую, независимо от идеологии. Дело тут в том, что переход депутата из фракции во фракцию всегда стоит денег. Схема это оценивается миллионами долларов. При этом, перекатываясь, депутат не обязан выполнять свои обещания.

В итоге издание Слово і Діло составило рейтинг десяти самых безответственных нардепов-мажоритарщиков, которые не выполнили своих предвыборные слова. И лидирует в этом ТОП-10 самых безответственных парламентариев Юрий Бублик вместе с извнстными Александром Онищенко, Константином Живаго и Сергеем Тарутой.

Фактически Юрий Бублик превратил парламент в бизнес. Имея мандат, он смог достичь тех высот, о которых не мог мечтать, не имея неприкосновенности. Он даже смог замять жуткую историю, когда его автомобиль сбил ребёнка.

БУБЛИК УКАТИЛСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Жуткое ДТП произошло в Полтаве. Автомобиль, в котором находились народный депутат Украины Юрий Бублик, сбил 12-летнего мальчика, который переходил автодорогу вместе с другом. Как пишет издание Полтавщина, у мальчика было состояние средней тяжести. Его забрали в больницу.

Как рассказывают в Полтаве, Юрий Бублик лечению мальчика не помогал, так как "ребёнок – сам виноват, потому что выбежал на дорогу".

У Юрия Бублика с машинами - одни неприятности. Именно из-за машины стал известен гражданам тот роскошный образ жизни, противоречащий декларации о доходах, который Юрий Бублик ведёт на самом деле.

Дело было так: Бублик написал заявление в милицию о краже портфеля с личными вещами и деньгами из его автомобиля Nissan X-Trail. При этом он вряд ли предполагал, что спровоцирует скандал. Потому что после изучения декларации о доходах Бублика у следствия возник вопрос: откуда у парламентария с доходами чуть более 39 тысяч гривен в год деньги на покупку джипа стоимостью более 50 тысяч долларов? И не пахнет ли здесь коррупцией?

Тем более, что, как пишет портал «Антикорр», еще «в 2011 году против Юрия Бублика, который на то время был сельским головой, было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий и ущерб государству. Полтавский районный суд в 2012 году приговорил Бублика к трем годам условно, а также наложил запрет занимать руководящие должности сроком на три года». Но эту проблему Бублик решил легко - стал депутатом, спрятался за депутатским мандатом и снова намерен повторить этот "подвиг".

МУСОРНЫЙ СКАНДАЛ И ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

Баллотирующийся не по самому богатому 145-му округу Полтавщины, Юрий Бублик осмеливается приезжать на встречи с избирателями в костюме, стоимость которого превышает годичный доход среднего украинского сила. Юрий Бублик даже не маскируется, чтобы скрыть свои доходы. Он уверен, что всё ему сойдёт с рук.

Политика стала для него бизнесом, депутатский мандат – прикрытием. Это удобная схема, которую Юрий Бублик намерен продолжать и далее. Он рассчитывает выиграть выборы и снова пройти в депутаты. Видимо предполагает, что граждане Украины не помнят, что уровень выполнения его предвыборной обещаний – около 20 %. Да и эти проценты связаны с бизнесовыми интересами.

Характерно, что избирательная кампания неожиданная подняла вопрос "Полтавского Чернобыля". Это так называемая Макухивская свалка возле реки Коломак - зона экологического бедствия. Как пишут местные журналисты, хранятся тут более 6млн. тонн отходов. Мусор сюда свозят из Полтавы. Жидкими веществами, стекающие из отходов, травятся земли и воды. Активисты Комитета народного контроля Полтавщины отмечают, что подземные воды вокруг свалки отравленные настолько, что пить их нельзя не только людям, но и животным.

Поначалу Юрий Бублик взялся за проект строительства здесь мусороперерабатывающего завода – историю очень бизнесвыгодную. На утилизацию этого мусора государство выделяет деньги. А сами продукты утилизации, в том числе и драгоценные металлы, остались бы в руках у Бублика. Кроме того, за реализацию этого проекта должны были полагаться хорошие откаты . Но с откатами, похоже, не сложилось. Очевидно, что при таких условиях Юрий Бублик не мог получить ожидаемый доход. И он моментально перестал лоббировать мусоросжигательные проект, вышел из этого процесса, несмотря на то, что обещал избирателям избавить их от свалки.

Избиратель может решить, что Бублик – непоследовательный. Но последовательность здесь чётко прослеживается, если смотреть на мандат как на средства зарабатывания денег.

КОРРУПЦИОННЫЕ СВЯЗИ ДОТЯНУЛИСЬ ДО ПОЛТАВЫ

Полтавский журналисты провели свое расследование ситуации вокруг мусоросжигательного завода. Оказалось, что Юрий Бублик действовал не один, а в связен с одиозным бывшим мэром полтавы Александром Мамаем. В этой схеме – рука руку моет, но в итоге Мамаю не повезло – его убрали с поста мэра по подозрению в коррупции. А Бублик укатился подальше от этой ситуации.

"Кроме Макухивской свалки их связывают еще и выборы. Различные. Следите за руками", - пишут полтавские журналисты.

По данным их расследования, господин Мамай становился фигурантом ряда коррупционных скандалов. А его партнером был Юрий Бублик.

Журналисты рассказывают о том, в какой роскоши отдыхают Мамай и Бублик в имении Бублика возое Ковалевского сельсовета (где глава - родной брат нардепа Александр Бублик).

Эта круговая порука продолжается и сейчас. Бублик с Мамаем никуда от власти не деваются. Как пишут местные журналисты, Александр Мамай теперь выдвигается в депутаты по 144 округу при поддержке Александра Бублика - председателя Ковалевской сельсовета и родного брата нардепа Юрия Бублика.

А по соседнему 145 округу в депутаты идет сам действующий депутат Юрий Бублик.

Бублик и Мамай явно имеют планы победить на выборах и превратить полтавские села в свое личное феодальное владение, где можно обирать "крепостных" и строить свои финансовые схемы. Но захотят ли граждане в этом участвовать? Проголосуют ли за деятелей, которые превратили политику в бизнес, а депутатский мандат сделали инструментом своего обогащения?