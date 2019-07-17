Детали Мураев ведет себя как настоящая проститутка от политики, бегая от партии к партии, – эксперт

2019-07-17 21:23 150

 

Бегая от партии к партии Евгений Мураев ведет себя так, будто он не политик, а продажная девушка легкого поведения. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Владимир Цибулько.

«Смотрю на потуги Евгения Мураева и его попытки пропиарить «Оппозиционный блок» и просто не понимаю, как вообще этот человек строит свою политическую деятельность? Анализируя все его политические метания, можно сказать, что ведет себя Мураев, простите, как дешевая бл@дь», – написал он.

Политический эксперт напомнил, что в 2016 году Мураев покинул «Оппозиционный блок» из-за «недостаточной опозиционности».

«Я отлично помню брифинг 2016 года, где Мураев с помпой, хлопнув дверью, покинул этот самый «Оппоблок» как «недостаточно оппозиционный», а затем мочил его по всем статьям. Мало того – после он обвинил представителей ОБ в сговоре с властью. Очевидно, Евгению у Ахметова сильно недоплатили, вот он и взъелся на бывших коллег. Впрочем, позже Мураева «пригрели» в Администрации президента Порошенко. Видимо, там были более щедры, так как Евгений аж бегом кинулся выполнять «заказ» и попытался с потрохами продать своих соратников в СБУ. Однако прошло совсем немного времени (даже по меркам бурной украинской политики) – и Евгений Мураев возвращается во все тот же «Оппоблок». И не просто возвращается, а соглашается возглавить предвыборный список этой политической силы», – вспомнил политолог.

Он отметил, что такие перебежки со стороны Мураева не прошли незаметно для рейтингов «Оппоблока».

«Оно и понятно: Порошенко он после президентских выборов стал не нужен, деваться куда-то надо, да, видно, и Ахметов решил выделить бюджет под новую вывеску для ОБ, обновить старые морды лица новой симпатичной мордашкой. В общем, вырисовывается такой девиз Мураева: «Никаких принципов – только бабло». Вполне достойно настоящей проститутки от политики. Но украинцы, я уверен, достойны гораздо более добропорядочных представителей в парламенте. И, судя по рейтингам «Оппоблока», они сами это прекрасно понимают», – резюмировал Владимир Цибулько.

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