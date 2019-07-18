Детали Донбасс восстал против ставленника Порошенко Олега Недавы

2019-07-18 15:33 279

Криминальный авторитет и смотрящий Петра Порошенко на Донбассе Олег Недава теряет влияние и в самое ближайшее время рискует оказаться за решеткой. Против кандидата в народные депутаты открыто сразу несколько уголовных производств.

Как сообщает Компромат, одно из таких производств связано с его попытками сфальсифицировать результаты парламентских выборов путем создания так называемых «сеток». Кроме того, СБУ расследует факты фальсификаций и скупки голосов со стороны Недавы в период выборов президента. По версии следствия, его возможными соучастниками по преступной схемы были члены избиркомов, главы Святогорска и Былбасовки, а также Александровской и Черкасской ОТГ — сегодня им всем угрожает тюремное заключение. Больше того, последние двое — Людмила Борисевич и Сергей Падалко — дали гарантии сфальсифицировать выборы и в этот раз путем вбросов и переписыванием протоколов.

С уходом Порошенко с поста президента влияние Недавы на Донбассе заметно ослабело, а его попытки найти нового «патрона» не увенчались успехом.  «Недава оказался беззащитным и абсолютно уязвимым. Никто из новых властей не хочет связываться с персонажем, за которым тянется такой криминальный шлейф и связи с режимом Порошенко. Хвастовство Недавы своими «крутыми» отношениями с СБУ, полицией и прокуратурой и новым губернатором Донецкой области Павлом Кириленко не более, чем блеф и надувание щек», — говорится в материале.

Все это привело к неизбежному — правоохранительные органы, наконец, добрались до уголовного прошлого Недавы. В рамках расследования СБУ «всплыли» факты  о деятельности ряда ОПГ Недавы в части заказных убийств, похищений и пыток бизнесменов, рейдерстве, распиле региональных бюджетов. В СБУ сообщили также, что зафиксировали факты психологического и физического давления ОПГ Недавы в отношении лидеров местных громад, отказавшихся участвовать в их преступных схемах. «Особо циничным выглядят агитплакаты, где якобы различные должностные лица, головы громад, известные врачи и учителя поддерживают Недаву. На самом деле этих людей никто не спрашивает. Их ставят перед фактом, а если кто заикаться с возражением, то его угрозами ставят на место», — пишет Компромат.

В регионе понимают: иметь отношения с Недавой означает почти гарантированно получить подозрение с соучастии: «Все видят, как СБУ методично копает под некогда одного из самых могущественных людей области. И сегодня мало кто желает разделить с Недавой гарантированные ему тюремные нары и «грев» от подельников-уголовников, оставшихся на воле».

 

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