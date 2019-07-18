Детали Врачи рассказали, как арбуз влияет на желудок

2019-07-18 21:00 342

 

Ранние арбузы являются потенциально опасным продуктом, но даже если удалось выбрать самый качественный и хороший плод, стоит учитывать особенности его употребления, чтобы не получить проблемы с желудком.

«Арбуз, с одной стороны, насыщает организм жидкостью, ведь плод на 90% состоит из воды, с другой – выталкивает из организма застоявшуюся жидкость, чем мягко способствует очищению и избавлению от излишков воды и, как результат, нескольких сантиметров на талии или бедрах. Но с этим стоит быть осторожным, ведь это может стать причиной обезвоживания, потому заменять арбузом чистую воду не стоит. После употребления арбуза, когда через какое-то время захочется пить – выбирайте минеральную воду без газа», — рекомендует врач.

Эксперты рекомендуют употреблять арбуз как отдельный продукт, через некоторое время после основного приема ищи. Употребление арбуза вместе с другими продуктами может привести к образованию газов и вздутию живота.

Также стоит помнить, что в ранних арбузах с высокой вероятностью содержаться нитраты, а при переработке в организме они превращаются в настоящий яд. В небольших количествах наш иммунитет прекрасно с ними справляется, но все зависит от концентрации. Потому ранние арбузы, раз уж вы решились их купить, нельзя есть в большом количестве.

Также нужно помнить, о противопоказаниях к употреблению арбуза и ограничениях при ряде заболеваний.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Нацбанке рассказали о новой программе МВФ

2019-07-18 16:30 339

фото Тренд лета: Крупные модные дома вернули пошлый образ начала века

2019-07-12 22:12 2724

Получить канадскую визу станет намного проще - что и как изменится

2019-07-05 16:31 981

Солнечное затмение 2 июля: как изменится жизнь всех знаков Зодиака

2019-07-02 19:30 1917

Еще новости в разделе "Детали"

Украинская Православная Церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными

2019-07-18 21:54 252

Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани

2019-07-18 21:52 282

Врачи рассказали, как арбуз влияет на желудок

2019-07-18 21:00 342

Донбасс восстал против ставленника Порошенко Олега Недавы

2019-07-18 15:33 456
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Украинская Православная Церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными 2019-07-18 21:54 252
Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани 2019-07-18 21:52 282
Врачи рассказали, как арбуз влияет на желудок 2019-07-18 21:00 342
Донбасс восстал против ставленника Порошенко Олега Недавы 2019-07-18 15:33 456

Лента

21:54 Украинская Православная Церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными
21:52 Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани
21:00 Врачи рассказали, как арбуз влияет на желудок
20:30 Европарламент принял важное для Украины решение по российской агрессии
20:00 В Кремле заявили, что РФ и Украина понимают по-разному выражение обмен "всех на всех"
19:30 На Крымском мосту закончили укладку рельс, которых понадобилось 5 тысяч тонн
19:00 В Украине с 1 августа введут спецпошлины дизтопливо и сжиженный газ из России
18:30 В деле об убийстве 5-летнего Кирилла объявлено подозрение несовершеннолетнему
18:00 У Зеленского заявили о разработке изменений в правила получения субсидий
17:31 Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки