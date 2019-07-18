Детали Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани

2019-07-18 21:52 282

 

Электоральные настроения украинцев несколько изменились

По данным последней предвыборной социологии перед выборами в парламент 2019, по данным компании Active Group, в Раду проходят политические силы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". На грани прохождения "Сила и Честь" и "Радикальная партия Ляшко".

Так в ходе опроса, полевая фаза которого происходила в последние предвыборные выходные, выяснилось, что больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа", за которую проголосовали бы 32,1% опрошенных, что соответствует 40,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте традиционно находится "Оппозиционная платформа – За жизнь" с результатом 8,1% от всех или 10,3% от тех, кто определился. "Европейская Солидарность" получила бы 6,5% опрошенных, то есть 8,2% от тех, кто определился. За "Голос" проголосовали бы 5,2% (6,6% соответственно). Столько же получила ВО "Батькивщина". Замыкает "проходную" часть "Оппозиционный блок" с результатом 4,3%, что соответствует 5,4% от тех, кто определился.

На грани прохождения находятся партии "Сила и Честь" (3,6% и 4,6%) и "Радикальная партия Ляшко" (3,5% 4,5%)

 "Гражданская позиция" и "Украинская стратегия Гройсмана" получили бы 2,5% и 2,4% (что соответствует 3,3 и 3,1% от тех, кто определился). За другие партии проголосовали бы 5,3% опрошенных (6,8% тех, кто определился)

Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и территории проживания. Теоретическая погрешность исследования не превышает 1,85%

Напомним, за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Украине сотрудники правоохранительных органов Украины взяли под круглосуточную охрану все 199 избирательных комиссии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ПАРЛАМЕНТ ПРОХОДЯТ ЧЕТЫРЕ ПАРТИИ, У «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ» И «ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ» - РЕЗКИЙ СКАЧОК РЕЙТИНГА – КРУПНОЕ ЗАПАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

2019-07-18 14:49 414

Курт Волкер заявил о грубом давлении Путина на Зеленского из-за выборов в Раду

2019-07-18 13:16 393

фото Аграрну партію намагаються не пустити до Верховної Ради

2019-07-17 14:49 492

Зеленский распорядился созвать на завтра внеочередное заседание Верховной Рады

2019-07-17 12:15 690

Еще новости в разделе "Детали"

Украинская Православная Церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными

2019-07-18 21:54 249

Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани

2019-07-18 21:52 282

Врачи рассказали, как арбуз влияет на желудок

2019-07-18 21:00 339

Донбасс восстал против ставленника Порошенко Олега Недавы

2019-07-18 15:33 456
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Украинская Православная Церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными 2019-07-18 21:54 249
Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани 2019-07-18 21:52 282
Врачи рассказали, как арбуз влияет на желудок 2019-07-18 21:00 339
Донбасс восстал против ставленника Порошенко Олега Недавы 2019-07-18 15:33 456

Лента

21:54 Украинская Православная Церковь может быть мостом для построения диалога с Донбассом и переговоров об обмене пленными
21:52 Последние рейтинги: в Раду проходят 6 партий, еще 2 – на грани
21:00 Врачи рассказали, как арбуз влияет на желудок
20:30 Европарламент принял важное для Украины решение по российской агрессии
20:00 В Кремле заявили, что РФ и Украина понимают по-разному выражение обмен "всех на всех"
19:30 На Крымском мосту закончили укладку рельс, которых понадобилось 5 тысяч тонн
19:00 В Украине с 1 августа введут спецпошлины дизтопливо и сжиженный газ из России
18:30 В деле об убийстве 5-летнего Кирилла объявлено подозрение несовершеннолетнему
18:00 У Зеленского заявили о разработке изменений в правила получения субсидий
17:31 Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки