Детали Асфальт - просто д*рьмо: депутат Рыбалка скупает округ в Лисичанске

2019-07-19 14:16 171

Выборы в мажоритарных округах традиционно превращаются в соревнования по скупке голосов избирателей. Накануне голосования кандидаты не скупятся на подарки и добрые дела. На этот раз «счастье привалило» Лисичанску Луганской области, в котором решил баллотироваться по мажоритарному округу народный депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко - Сергей Рыбалка.

В городе он ведет агрессивную пиар-кампанию - лично кладет асфальт за рулем катка, привозит в Лисичанск звезд эстрады, организует концерты и пенные вечеринки.

Но местные жители уже отметили отвратительное качество такой работы. Асфальт и в самом деле кладется прямо в пыль, кривыми заплатами, без соблюдения технологий, тонким слоем всего в несколько сантиметров. Как говорится, до первого дождя. Продержится такой ремонт недолго, но, видимо, другого Сергею Рыбалке и не нужно, ведь выборы в парламент пройдут уже в это воскресенье. А дальше - хоть потоп.

«Все что делает Рыбалка - полная хрень, глубина латки несколько сантиметров, подготовки и основы нет, асфальт - просто дерьмо», - прокомментировал ситуацию лисичанский активист и правозащитник Анатолий Рыжков.

Самое удивительно, что работы ведутся без всякого согласования с городскими властями Лисичанска и балансодержателем. То есть, попросту самовольно. Казалось бы, нельзя просто так взять, приехать в чужой город и класть асфальт на дорогу, как попало. Но, как оказалось, в Украине возможно все. Особенно если ты депутат с деньгами.