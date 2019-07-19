Детали Прокуратура выдвинула подозрение кандидату по округу №220 Дидовцу, избившему волонтера (документы)

2019-07-19 19:20 99

 

Кандидат в народные депутаты по округу №220 и действующий депутат Киевского городского совета Юрий Дидовец («Батькивщина») вызван в суд из-за избиения волонтера. Также ему были выдвинуты подозрения в совершении преступления. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные прокуратурой города Киева.

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«В ходе досудебного расследования возникла необходимость в совершении вызова лица для вручения ему письменного уведомления о подозрении в порядке ст.ст.278, 481 КПК Украины», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что депутат Киевсовета Юрий Дидовец избил волонтера.
«10.07.19 примерно в 23:10 неизвестный человек, который представился Юрием Дидовцом, нанес телесные повреждения моему мужу по адресу проспект Гонгадзе,32, возле подъезда №5. В данный момент муж находится в больнице и позже напишет заявление в полицию», – рассказала жена пострадавшего.

Отметим, волонтеру были нанесены телесные повреждения средней тяжести, он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Жена пострадавшего написала заявление в полицию.

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