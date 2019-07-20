Детали В Славянске на округе 47 вскрыт преступный сговор участников избирательных комиссий в пользу Олега Недавы

2019-07-20 19:59 258

В Славянске, на территории избирательного округа №47, вскрыли схему фальсификации голосов в пользу кандидата в народные депутаты и действующего парламентария Олега Недавы. Об этом стало известно после подачи в Главное управление полиции Донецкой области заявления другого претендента – Артема Тура, представившего доказательства готовящихся фальсификаций.

Он заявил о преступном сговоре кандидатов от нескольких политических партий в пользу Недавы. «Сегодня в Славянске, в офисе партии «Наш Край» на улице Торской, 14 доверенное лицо Олега Недавы Виктория Набокова провела семинар-тренинг для членов участковых комиссий, поданных от партии «Европейская Солидарность», - сообщил Тур.

Там, по его словам, Набокова заявила, что в каждой из участковых комиссий представители Недавы могут рассчитывать на поддержку членов комиссий от Вадима Ляха, партий Оппозиционный блок и Сила и честь, Радикальной партии и формально независимых кандидатов Юрия Макогона, Андрея Киселевича и Ивана Штепы. По ее словам, чтобы отличить участников преступного сговора, всем его участникам – членам комиссий, наблюдателям и представителям партий и кандидатов в день выборов выдадут папки одного цвета. Об этом рассказал Артем Тур, чьи члены комиссии также присутствовали на тренинге.

В заявлении в полицию Артем Тур указал, что члены комиссий незаконно получили премии за участие в ожидаемом преступлении. Кроме того, всем им обещаны бонусы за успешную фальсификацию результатов.

«Членам комиссий, помимо обещанной зарплаты, выдан мотивационный бонус в 1000 гривен. Также каждому члену участковой комиссии, который согласился принять участие в преступном сговоре, обещана премия в размере 250 гривен за каждый голос, который будет превышать общее количество голосов, отданных за фаворита по 47-му округу Юрия Солода. То есть, если на участке Солод наберет 100 голосов, то 101-й и последующие голоса в пользу Недавы будет заплачено членам комиссии по 250 гривен», - заявив Тур.

По его словам, соответствующее заявление он передал в полицию, требуя обезвредить участников преступного сговора и обеспечить честные и прозрачные выборы. В подтверждение своих слов он заявил, что имеет аудио-видео запись данного совещания. Уголовный Кодекс Украины за подобные действия, организованные в интересах Недавы, предусматривает для всех участников фальсификаций из состава избирательных комиссий, которые участвуют в сговоре, тюремный срок до 10 лет.