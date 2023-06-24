ВОЙНА В Украине видео В ростове прогремел взрыв возле штаба южного военного округа рф

2023-06-24 14:45

В ростове-на-дону был слышен взрыв возле штаба южного военного округа россии, сообщили в субботу российские телеграмм-каналы, распространяя кадры с места происшествия.

Детали

Возле штаба пво в ростове произошла стрельба, по другим данным, взрыв, отметил ростовский портал «161.RU».

Что-то «хлопнуло» в районе штаба пво рф, пишет издание со ссылкой на своих корреспондентов на месте событий. "Возле штаба пво произошла малопонятная стрельба (по другим данным, взрыв), сообщают с мест", - говорится в сообщении. После этого «вагнеровцы» начали отгонять собравшихся там горожан, сообщает издание.

На видео, распространенных в сети, люди бегут из района штаба пво в ростове после взрыва.

Оттуда утром владелец чвк "вагнер" евгений пригожин записывал видео.

Напомним

Ранее сообщалось, что "боевики "вагнера" взяли под свой контроль военные объекты в городе воронеж", который расположен примерно в 500 км к югу от москвы. Владелец чвк "вагнер" евгений пригожин заявил, что под контролем чвк "вагнер" находятся военные объекты ростова-на-дону, в частности аэродром. По его словам, в планах чвк "блокировать город ростов" и "идти в москву".