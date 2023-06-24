ВОЙНА В Украине видео В ростове прогремел взрыв возле штаба южного военного округа рф

2023-06-24 14:45

 

В ростове-на-дону был слышен взрыв возле штаба южного военного округа россии, сообщили в субботу российские телеграмм-каналы, распространяя кадры с места происшествия.

Детали

Возле штаба пво в ростове произошла стрельба, по другим данным, взрыв, отметил ростовский портал «161.RU».

Что-то «хлопнуло» в районе штаба пво рф, пишет издание со ссылкой на своих корреспондентов на месте событий. "Возле штаба пво произошла малопонятная стрельба (по другим данным, взрыв), сообщают с мест", - говорится в сообщении. После этого «вагнеровцы» начали отгонять собравшихся там горожан, сообщает издание.

На видео, распространенных в сети, люди бегут из района штаба пво в ростове после взрыва.

Оттуда утром владелец чвк "вагнер" евгений пригожин записывал видео.

Напомним

Ранее сообщалось, что "боевики "вагнера" взяли под свой контроль военные объекты в городе воронеж", который расположен примерно в 500 км к югу от москвы. Владелец чвк "вагнер" евгений пригожин заявил, что под контролем чвк "вагнер" находятся военные объекты ростова-на-дону, в частности аэродром. По его словам, в планах чвк "блокировать город ростов" и "идти в москву".

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты могли похитить и вывезти из Украины до 300 тысяч детей

2023-06-20 10:26

Пока нет никаких доказательств размещения ядерного оружия рф на территории беларуси

2023-06-20 09:24

Президент Чехії зазначив, що росіяни в країнах Заходу потребують особливо пильного спостереження

2023-06-19 13:32

Подоляк озвучил главное условие для начала мирных переговоров с рф

2023-06-18 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео В ростове прогремел взрыв возле штаба южного военного округа рф

2023-06-24 14:45

Уничтожена 41 крылатая ракета и 2 дрона, - Залужный

2023-06-24 12:30

В Киеве выросло количество жертв ночной атаки

2023-06-24 11:30

Які документи та послуги у Дії доступні для українців за кордоном

2023-06-23 22:12
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео В ростове прогремел взрыв возле штаба южного военного округа рф 2023-06-24 14:45
Уничтожена 41 крылатая ракета и 2 дрона, - Залужный 2023-06-24 12:30
В Киеве выросло количество жертв ночной атаки 2023-06-24 11:30
Які документи та послуги у Дії доступні для українців за кордоном 2023-06-23 22:12