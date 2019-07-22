Политика Экс-регионала Ефремова выпустили из СИЗО

2019-07-22 19:30 126

 

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины Александра Ефремова отпустили под домашний арест

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест. Об этом спикер генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила в Facebook.

"Пока считают голоса и страна в состоянии ступора, есть еще новость: Александру Ефремову решением киевского апелляционного суда изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест. Традиционная благодарность Конституционному суду за заботу о госизменщиках и террористах", - написала она.

О решении суда также сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в Facebook.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - указала она.

8 июля Верховный суд постановил, что продление срока содержания под стражей для Ефремова будет рассматривать Киевский апелляционный суд.

Тогда Сарган писала, что адвокаты пытаются "выдернуть" Ефремова из СИЗО через решение Конституционного суда.

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