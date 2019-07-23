Детали На сайте ЦВК обнародованы ложные данные по результатам выборов на 105 округе (Луганская область)

2019-07-23 19:10 126

 

Сегодня, 23 июля, на сайте ЦИК появились данные о результатах по 105 округу в городе Счастье.

 Центральная избирательная комиссия опубликовала на своем официальном сайте информацию о том, что уже обработаны 100% бюллетеней и победу на округе одержал кандидат от политической партии “Оппозиционный блок”.

 Однако, кандидат от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Сергей Медведчук, на официальной странице в фейсбук заявил, что в городе Счастье ведется беспрерывное заседание ОИК и результаты по двум последним ДИК еще обрабатываются.

 Таким образом, ДИК, имея результаты только 4-х из 6-ти участков, опубликовал ложные данные, нарушая законодательство Украины.

 Напомним, ранее в сети появилось видео с подкупом избирателей кандидатом Викторией Гриб.

 

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