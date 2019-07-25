Детали Стакан этого напитка в день может спровоцировать рак

2019-07-25 22:00 306

 

Французские ученые выяснили, что регулярное употребление сладких газированных напитков существенно увеличивает риск возникновения рака груди.

Такие выводы ими были сделаны после анализа результатов крупномасштабного исследования. Работа проводилась в течение 9 лет и всего были изучены данные более 100 тысяч человек. В числе прочих факторов, собиралась информация о рационе питания и состоянии здоровья.

Выяснилось, что регулярное употребление даже всего лишь 100 мл газировки на 22 процента повышает риск онкологии, причем особо здесь страдают молочные железы.

Кроме собственно газировки, негативно сказывается и употребление других напитков с высоким содержанием сахара. Аналогичным образом действуют и диетические напитки.

Поэтом ученые сделали вывод, что именно этот продукт способствует к отложению в организме жира, что, в свою очередь, может привести к развитию онкологических заболеваний.

Результаты исследований лишний раз доказывают, что потребление продуктов с высоким содержанием сахара необходимо ограничить.

И даже если говорить о них не в плане возникновения онкологии, то имеются и другие отрицательные последствия их употребления, например, ожирение.

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Детали

Стакан этого напитка в день может спровоцировать рак 2019-07-25 22:00 306
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