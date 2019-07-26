Детали На 210 округе в Черниговской области российские агенты Сергей Коровченко и Оксана Соколовская пытаются украсть результаты выборов

2019-07-26 11:31 162

В Черниговской области на 210 округе агентов Кремля – кандидата в нардепы Сергея Коровченко и председателя ОИК Оксану Соколовскую – уличили в попытке сфальсифицировать результатов выборов.

Сразу четыре кандидата в народные депутаты - самовыдвиженец Борис Приходько, а представитель «Слуги народа» Дмитрий Пахомов, «Европейской Солидарности» Василий Малик и «Силы и чести» Виталий Личман - заявили, что Коровченко сфальсифицировал результаты и потребовали пересчета голосов.

Возмущенные действиями Коровченко жители Чернигова и Прилук вышли на пикет с требованием пересчитать голоса.

Однако Коровченко и Соколовская пытаются заблокировать пересчет – дело уже дошло до суда.

Отметим, что Коровченко хорошо известен своей антиукраинской деятельностью. Во времена Януковича Коровченко был министром юстиции АР Крым и помогал «зеленым человечкам» захватывать полуостров. Именно тогда он получил прозвище – «сепаратист». СМИ давно называют Коровченко «агентом Кремля» - именно через таких людей Москва пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

В Черниговской области Коровченко «прославился» еще и тем, что продавал палестинскую ослятину под видом сушеной говядины.

Его подопечная и подельница Соколовская также не скрывает своей любви к Путину – поддерживает сепаратистов на Донбассе и захват Россией Крыма. Он гордо выставила у себя в Facebook запрещенную в Украине георгиевскую ленточку.

А когда на Донбассе украинские бойцы задержали двух ГРУшников – вызвалась представлять интересы одного из путинских убийц – Евгения Ерофеева, ее не остановил даже тот факт, что перед тем как попасть в плен Ерофеев застрелил украинского бойца.

Сама Соколовская также неоднократно нарушала закон.

В июле 2014 она с ножом напала на своего сожителя Михаила Крамаренко: нанесла ему тяжелые телесные повреждения, пытаясь отрезать мужской орган. Того еле спасли. После этого она украла у пострадавшего деньги и загранпаспорт. Все эти преступления были внесены в ЕРДР.

Кроме того в правоохранительной базе преступлений Соколовская проходит как хулиганка, которая неоднократно демонстрировала злостное неповиновение сотрудникам полиции. Свежий инцидент – 2 мая 2019 года в отношении Соколовской Е.В. составлен административный протокол № 177640 по ст. 185 КУАП (злостное неповиновение сотрудникам полиции).

Сегодня парочка российских агентов Коровченко и Соколовская пытается растоптать результаты волеизъявления жителей Черниговщины и прорваться в Раду, чтобы и дальше безнаказанно творить свои преступления.