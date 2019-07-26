Детали На 210 округе в Черниговской области российские агенты Сергей Коровченко и Оксана Соколовская пытаются украсть результаты выборов

2019-07-26 11:31 162

В Черниговской области на 210 округе агентов Кремля – кандидата в нардепы Сергея Коровченко и председателя ОИК Оксану Соколовскую – уличили в попытке сфальсифицировать результатов выборов.

 Сразу четыре кандидата в народные депутаты - самовыдвиженец Борис Приходько, а представитель «Слуги народа» Дмитрий Пахомов, «Европейской Солидарности» Василий Малик и «Силы и чести» Виталий Личман - заявили, что Коровченко сфальсифицировал результаты и потребовали пересчета голосов.

 Возмущенные действиями Коровченко жители Чернигова и Прилук вышли на пикет с требованием пересчитать голоса.

 Однако Коровченко и Соколовская пытаются заблокировать пересчет – дело уже дошло до суда.

 Отметим, что Коровченко хорошо известен своей антиукраинской деятельностью. Во времена Януковича Коровченко был министром юстиции АР Крым и помогал «зеленым человечкам» захватывать полуостров. Именно тогда он получил прозвище – «сепаратист». СМИ давно называют Коровченко «агентом Кремля» - именно через таких людей Москва пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

 В Черниговской области Коровченко «прославился» еще и тем, что продавал палестинскую ослятину под видом сушеной говядины.

 Его подопечная и подельница Соколовская также не скрывает своей любви к Путину – поддерживает сепаратистов на Донбассе и захват Россией Крыма. Он гордо выставила у себя в Facebook запрещенную в Украине георгиевскую ленточку.

А когда на Донбассе украинские бойцы задержали двух ГРУшников – вызвалась представлять интересы одного из путинских убийц – Евгения Ерофеева, ее не остановил даже тот факт, что перед тем как попасть в плен Ерофеев застрелил украинского бойца.

Сама Соколовская также неоднократно нарушала закон.

 В июле 2014 она с ножом напала на своего сожителя Михаила Крамаренко: нанесла ему тяжелые телесные повреждения, пытаясь отрезать мужской орган. Того еле спасли. После этого она украла у пострадавшего деньги и загранпаспорт. Все эти преступления были внесены в ЕРДР.

 Кроме того в правоохранительной базе преступлений Соколовская проходит как хулиганка, которая неоднократно демонстрировала злостное неповиновение сотрудникам полиции. Свежий инцидент – 2 мая 2019 года в отношении Соколовской Е.В. составлен административный протокол № 177640 по ст. 185 КУАП (злостное неповиновение сотрудникам полиции).

 Сегодня парочка российских агентов Коровченко и Соколовская пытается растоптать результаты волеизъявления жителей Черниговщины и прорваться в Раду, чтобы и дальше безнаказанно творить свои преступления.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Состав Верховной Рады нового созыва - стало известно точное число депутатов и партий

2019-07-26 11:44 177

ЦИК обработал 100% протоколов - самые точные результаты выборов в Верховную Раду

2019-07-26 10:15 882

ЦИК обработал почти 100% протоколов - каким будет состав Верховной Рады IX созыва

2019-07-25 10:41 1806

В офисе Зеленского сказали, чем займется новая Верховная Рада в первый день

2019-07-25 09:40 999

Еще новости в разделе "Детали"

На 210 округе в Черниговской области российские агенты Сергей Коровченко и Оксана Соколовская пытаются украсть результаты выборов

2019-07-26 11:31 162

Стакан этого напитка в день может спровоцировать рак

2019-07-25 22:00 678

Популярные серии всесезонной резины «РОСАВА»

2019-07-25 16:35 534

На сайте ЦВК обнародованы ложные данные по результатам выборов на 105 округе (Луганская область)

2019-07-23 19:10 2376
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

На 210 округе в Черниговской области российские агенты Сергей Коровченко и Оксана Соколовская пытаются украсть результаты выборов 2019-07-26 11:31 162
Стакан этого напитка в день может спровоцировать рак 2019-07-25 22:00 678
Популярные серии всесезонной резины «РОСАВА» 2019-07-25 16:35 534
На сайте ЦВК обнародованы ложные данные по результатам выборов на 105 округе (Луганская область) 2019-07-23 19:10 2376

Лента

12:46 В Европе появилась страна с бесплатным проездом в любом общественном транспорте
КАРТА 12:14 За сутки на Донбассе сепаратисты стреляли всего один раз, но ранен солдат ВСУ
11:45 Доллар и евро в Украине снова подешевели - НБУ обновил курс основных валют
11:44 Состав Верховной Рады нового созыва - стало известно точное число депутатов и партий
11:31 На 210 округе в Черниговской области российские агенты Сергей Коровченко и Оксана Соколовская пытаются украсть результаты выборов
видео 11:13 В Сеть попало видео задержания танкера РФ, который блокировал наши корабли в Керченском проливе
фото 10:41 В Никитском ботасаду снесут подарочную статую Флоры и поставят памятник Ленину
10:15 ЦИК обработал 100% протоколов - самые точные результаты выборов в Верховную Раду
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
видео 09:14 Шутки в сторону: Автора видео с Зеленским и грузовиком хотят посадить на 5 лет